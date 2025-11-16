fechar
Novos acordos trazem ganhos concretos para 4 signos

São combinações que envolvem finanças, trabalho, parcerias e organização de metas, trazendo resultados palpáveis e sustentáveis

Por Bruna Oliveira Publicado em 16/11/2025 às 14:09
O avanço de Mercúrio em um aspecto favorável a Saturno inaugura um período de negociações mais claras e decisões estruturadas.

Para quatro signos, esse movimento astrológico se traduz em acordos que finalmente saem do campo da intenção e ganham forma concreta.

O período favorece diálogos objetivos, compromissos mais sólidos e escolhas que ampliam segurança e prosperidade.

Gêmeos — de 21 de maio a 20 de junho

Regido por Mercúrio, Gêmeos sente o impacto direto dessa fase. Conversas antes indefinidas ganham rumo claro, e o geminiano consegue transformar ideias em termos práticos.

Acordos profissionais avançam, especialmente aqueles que envolvem trocas intelectuais, comunicação ou contratos flexíveis. O ganho chega pela formalização do que antes era apenas conversa.

Leão — de 23 de julho a 22 de agosto

Para Leão, novos acordos surgem como consequência de uma postura mais estratégica.

O signo consegue negociar com firmeza, manter presença e garantir benefícios reais em parcerias de trabalho ou projetos pessoais.

A energia favorece reconhecimento e retorno financeiro, principalmente em iniciativas que dependem de exposição, liderança ou criatividade.

Escorpião — de 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião encontra um território ideal para consolidar alianças. O período abre espaço para acordos que reorganizam responsabilidades, fortalecem vínculos profissionais e ampliam a estabilidade.

A intuição escorpiana ajuda a identificar boas oportunidades e evitar decisões precipitadas, resultando em ganhos estruturados e duradouros.

Capricórnio — de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio, sempre atento à construção de longo prazo, se beneficia de negociações sólidas. A fase favorece contratos, parcerias e ajustes que aumentam eficiência e receita.

O capricorniano percebe que seus esforços começam a se traduzir em resultados tangíveis, especialmente no campo financeiro ou organizacional. É um momento de avanço calculado, mas firme.

