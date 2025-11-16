fechar
Signo | Notícia

A coragem se impõe e abre caminhos inéditos para 2 signos

Um movimento combinado entre Marte e Júpiter inaugura uma fase em que a iniciativa e a confiança ganham protagonismo

Por Bruna Oliveira Publicado em 16/11/2025 às 14:05 | Atualizado em 16/11/2025 às 14:05
Horóscopo (signos)
Horóscopo (signos) - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Um movimento combinado entre Marte e Júpiter inaugura uma fase em que a iniciativa e a confiança ganham protagonismo.

Para dois signos em especial, essa energia funciona como um impulso capaz de romper barreiras internas, destravar decisões adiadas e abrir rotas que até então pareciam distantes ou pouco prováveis.

O momento favorece escolhas ousadas, reposicionamentos importantes e uma nova percepção de poder pessoal, sem excessos ou precipitações, mas com firmeza de propósito.

Áries — de 21 de março a 19 de abril

Áries, naturalmente regido por Marte, sente o corpo e a mente alinhados a um chamado para avançar.

A coragem deixa de ser apenas impulso e se torna estratégia: o nativo entende onde deve colocar sua força e como canalizar energia para objetivos concretos.

Projetos que estavam parados recebem um novo ritmo, e relações profissionais ganham contornos mais definidos.

A sensação é de retomada e abertura — como se uma porta que Áries hesitava em empurrar finalmente cedesse.

Sagitário — de 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário, influenciado por Júpiter, se depara com uma coragem que nasce da visão ampliada de futuro.

O signo percebe que não precisa esperar condições perfeitas para agir, e essa mudança de mentalidade cria oportunidades antes invisíveis.

Viagens, estudos, mudanças de rota e decisões afetivas ganham fluidez. É um período em que a ousadia se transforma em movimento real, abrindo caminhos que dialogam com a liberdade e a expansão que o sagitariano sempre busca.

Leia também

Um encontro marcante altera percepções profundas em 3 signos
astrologia

Um encontro marcante altera percepções profundas em 3 signos
A queda da máscara: 4 signos que decidem ser autênticos e ganham poder
SIGNOS

A queda da máscara: 4 signos que decidem ser autênticos e ganham poder

Compartilhe

Tags