A prosperidade assume o comando do período para 3 signos
O novo ciclo inaugurado pela interação positiva entre Júpiter e Sol cria uma atmosfera fértil para expansão, estabilidade financeira e evolução
Para três signos em particular, esse alinhamento funciona como uma engrenagem que finalmente começa a girar a favor, impulsionando ganhos, oportunidades e decisões que fortalecem a sensação de segurança material.
Não se trata apenas de sorte: é um momento em que planejamento, visão estratégica e intuição se combinam para transformar possibilidades em resultados concretos.
Touro — de 20 de abril a 20 de maio
Touro, regido por Vênus e naturalmente conectado ao campo material, sente os efeitos dessa fase com intensidade.
Negociações travadas começam a avançar, investimentos mostram retorno e a organização da rotina financeira se torna mais clara.
O taurino enxerga novas formas de lucrar, aprimorar seus recursos e fortalecer projetos de longo prazo. É um momento de ganhos sólidos, não de excessos.
Virgem — de 23 de agosto a 22 de setembro
Virgem entra em um período estratégico para consolidar suas conquistas.
A energia de prosperidade se manifesta no aperfeiçoamento de processos, em ajustes profissionais e em oportunidades que surgem de contatos confiáveis.
A clareza mental típica do signo se soma a um movimento cósmico de abertura, tornando mais fácil transformar esforço em crescimento real.
Para Virgem, prosperidade também significa estabilidade e visão organizada de futuro.
Sagitário — de 22 de novembro a 21 de dezembro
Com Júpiter como regente, Sagitário é diretamente favorecido.
O signo recebe um impulso expansivo que abre portas para novos projetos, viagens profissionais, mudanças de rota e oportunidades que ampliam horizontes.
A prosperidade aparece como consequência da ousadia, mas também de escolhas alinhadas ao propósito sagitariano de evolução. É um período em que oportunidades antes distantes ganham forma concreta.