Sofrimento pode estar prestes a acabar se você for um desses 2 signos

Para esses dois signos do zodíaco, o ciclo de dor se encerra e dá lugar a um recomeço mais luminoso. Confira a lista completa dos nativos

Por Suzyanne Freitas Publicado em 20/09/2025 às 7:48
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

O peso das últimas semanas começa a se dissolver, e dois signos finalmente terão a chance de respirar aliviados. A energia do universo promete transformar dor em aprendizado e abrir espaço para novas vitórias.

1. Virgem

Depois de enfrentar dias de cobrança e desafios internos, Virgem encontrará clareza para resolver pendências e sentir maior leveza emocional. O que parecia interminável começa a se dissolver.

2. Peixes

Peixes receberá um sopro de renovação. As angústias recentes se transformarão em esperança, trazendo paz e a certeza de que novos horizontes estão à frente.

