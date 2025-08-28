fechar
Reconciliação tão esperada por 5 signos finalmente chega em setembro

Esses cinco signos do zodíaco viverão um reencontro que irá curar feridas e trazer a paz que tanto buscavam; saiba se o seu será contemplado

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/08/2025 às 19:55
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Algumas feridas emocionais parecem profundas demais para serem curadas, e algumas rupturas, impossíveis de serem consertadas.

No entanto, o universo opera com um timing perfeito, trazendo a cura quando a alma mais precisa. Para cinco signos, setembro é o mês da reconciliação.

Uma reaproximação há muito esperada finalmente chega, desfazendo mágoas e abrindo espaço para um futuro de paz.

Câncer: A reconciliação com a família

Se você é de Câncer, seu coração se parte quando há desarmonia na família ou com amigos próximos. O peso de uma mágoa recente ou antiga tem te atormentado.

Em setembro, uma energia de perdão irá te envolver, facilitando uma conversa, um pedido de desculpas ou um gesto que irá curar essa ferida. A paz que você tanto busca não é apenas com o outro, mas, principalmente, com você.

Libra: A reconciliação em nome da paz

Para os librianos, a sua paz interior é o seu maior bem, e um conflito te tira o chão. Você tem se sentido exausto tentando agradar a todos, e o resultado foi uma grande frustração.

A reconciliação que chega é a sua vitória. Uma relação que parecia perdida será resgatada, e você, finalmente, vai sentir que a vida volta ao seu estado de equilíbrio.

Escorpião: A reconciliação que liberta

Se você é de Escorpião, a sua intensidade pode ter te levado a guardar mágoas profundas, e o perdão parece um ato de fraqueza. No entanto, o universo te mostra que a sua maior força é a sua capacidade de se libertar do que não te faz mais feliz.

Uma reconciliação irá te dar a chance de se reconectar com uma pessoa do passado, e, ao se permitir ser vulnerável, você vai se sentir mais forte e mais poderoso do que nunca.

SIGNOS QUE TERÃO SORTE NO AMOR

Peixes: A reconciliação que cura a alma

Para os piscianos, a sua sensibilidade pode ter te levado a se afastar de uma pessoa que te magoou. A sua dor foi tão grande que você achou que a única saída era a distância. A reconciliação que chega é a sua chance de se reconectar com a sua paz interior.

Você vai perceber que a sua maior força não é a sua capacidade de se afastar, mas sim de perdoar, de se reconectar com a sua intuição e de viver uma vida com mais paz.

Touro: A reconciliação que restaura a segurança

Se você é de Touro, a sua vida foi um ciclo de busca por segurança e por estabilidade, mas uma relação que te magoou te deixou sem chão.

A reconciliação que chega é a sua chance de se reconectar com a sua paz interior. Você vai perceber que a sua maior força não é a sua capacidade de se afastar, mas sim de perdoar, de se reconectar com a sua intuição e de viver uma vida com mais paz.

