fechar
Signo |

A cura da alma: 3 signos se libertam de culpas e expectativas antigas a partir de 23/08

Depois de um longo período de cansaço, esses três signos recebem a força do universo para se libertar do passado e buscar a paz interior.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/08/2025 às 15:10
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

Clique aqui e escute a matéria

A alma, por vezes, carrega pesos invisíveis: culpas do passado, expectativas que não são nossas e cobranças que nos impedem de ser livres. Mas o universo, em sua infinita sabedoria, sabe quando a cura é necessária.

A partir de 23 de agosto, uma energia de profunda libertação se aproxima para três signos, trazendo a força para soltar o que não lhes pertence mais. A cura da alma começa agora, e com ela, uma vida mais leve e autêntica.

Câncer: a cura da culpa emocional

Se você é de Câncer, sua alma carregou a culpa de ter sido "demais" ou de não ter conseguido "consertar" uma situação familiar. A sua sensibilidade, que é sua maior força, pode ter te levado a se sentir responsável pelas emoções dos outros.

A partir de 23/08, a cura chega na forma de autoaceitação. O universo te mostrará que você não tem que carregar o peso de ninguém, e que o seu maior poder está em sua capacidade de se perdoar e de se libertar do que já passou.

Virgem: a cura das expectativas

Para os virginianos, a alma carregou o peso das expectativas. Seja a sua própria autocobrança ou o medo de decepcionar, você viveu em uma constante busca por perfeição que te deixou exausto. A partir de 23/08, a cura chega na forma de leveza.

Você vai perceber que a sua felicidade não depende de ser perfeito, mas sim de ser autêntico. O universo te mostrará que a sua maior conquista é a de viver em paz, sem a necessidade de agradar aos outros ou de ser perfeito.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Peixes: a cura do idealismo

Se você é de Peixes, a sua alma carregou a dor da desilusão. Você idealizou um mundo, um amor ou uma carreira, e a realidade te trouxe a dor.

A cura chega para você na forma de realidade. A partir de 23/08, você vai se libertar da tristeza e da frustração, e vai perceber que a sua maior força está em sua capacidade de transformar a realidade.

O universo te mostrará que a sua maior felicidade não é um sonho, mas sim a certeza de que a sua vida é mais bela do que qualquer ideal.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Leia também

Um sinal do destino chega pra 2 signos exatamente no dia 28 de agosto
Signo

Um sinal do destino chega pra 2 signos exatamente no dia 28 de agosto
Sorte rara atinge esses 3 signos entre os dias 10 e 14 de setembro
Signo

Sorte rara atinge esses 3 signos entre os dias 10 e 14 de setembro

Compartilhe

Tags