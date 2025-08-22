A cura da alma: 3 signos se libertam de culpas e expectativas antigas a partir de 23/08
Depois de um longo período de cansaço, esses três signos recebem a força do universo para se libertar do passado e buscar a paz interior.
A alma, por vezes, carrega pesos invisíveis: culpas do passado, expectativas que não são nossas e cobranças que nos impedem de ser livres. Mas o universo, em sua infinita sabedoria, sabe quando a cura é necessária.
A partir de 23 de agosto, uma energia de profunda libertação se aproxima para três signos, trazendo a força para soltar o que não lhes pertence mais. A cura da alma começa agora, e com ela, uma vida mais leve e autêntica.
Câncer: a cura da culpa emocional
Se você é de Câncer, sua alma carregou a culpa de ter sido "demais" ou de não ter conseguido "consertar" uma situação familiar. A sua sensibilidade, que é sua maior força, pode ter te levado a se sentir responsável pelas emoções dos outros.
A partir de 23/08, a cura chega na forma de autoaceitação. O universo te mostrará que você não tem que carregar o peso de ninguém, e que o seu maior poder está em sua capacidade de se perdoar e de se libertar do que já passou.
Virgem: a cura das expectativas
Para os virginianos, a alma carregou o peso das expectativas. Seja a sua própria autocobrança ou o medo de decepcionar, você viveu em uma constante busca por perfeição que te deixou exausto. A partir de 23/08, a cura chega na forma de leveza.
Você vai perceber que a sua felicidade não depende de ser perfeito, mas sim de ser autêntico. O universo te mostrará que a sua maior conquista é a de viver em paz, sem a necessidade de agradar aos outros ou de ser perfeito.
Peixes: a cura do idealismo
Se você é de Peixes, a sua alma carregou a dor da desilusão. Você idealizou um mundo, um amor ou uma carreira, e a realidade te trouxe a dor.
A cura chega para você na forma de realidade. A partir de 23/08, você vai se libertar da tristeza e da frustração, e vai perceber que a sua maior força está em sua capacidade de transformar a realidade.
O universo te mostrará que a sua maior felicidade não é um sonho, mas sim a certeza de que a sua vida é mais bela do que qualquer ideal.