A bússola estelar aponta para a felicidade de 5 signos que estavam perdidos a partir de 24/08

Depois de um período de incertezas, esses cinco signos encontram a força para se reconectar com a sua felicidade e o seu propósito de vida.

Há momentos em que a vida parece um vasto deserto, e a gente se sente perdido, sem um mapa ou uma direção.

Mas o universo tem a sua própria bússola. A partir de 24 de agosto, uma bússola estelar se acenderá para cinco signos, apontando o caminho para a felicidade que parecia fora de alcance.

Prepare-se para seguir a luz, pois o seu destino está prestes a ser revelado e a sua jornada, a ganhar um novo propósito.

Gêmeos: a felicidade na clareza



Se você é de Gêmeos, a sua jornada perdida foi na indecisão. Sua mente, que está sempre em busca de novas ideias, pode ter te deixado em um labirinto, sem saber que caminho seguir.

A sua bússola estelar será a clareza mental, que te dará a certeza de que a sua felicidade está em sua capacidade de escolher. O seu caminho será o de tomar a decisão que você estava adiando, e a sua paz virá da certeza de que o seu maior poder é a sua mente.

Câncer: a felicidade na paz



Para os cancerianos, a sua jornada perdida foi na mágoa e no passado. Sua sensibilidade pode ter te deixado em um ciclo de tristeza e ressentimentos que te impediram de seguir em frente. A sua bússola estelar será a paz interior.

Uma energia de perdão chegará para te mostrar que o seu maior poder é a sua capacidade de se libertar do que não te serve mais. A sua felicidade está em sua capacidade de se perdoar, e de se reconectar com a sua paz.

Libra: a felicidade no equilíbrio



Se você é de Libra, a sua jornada perdida foi na busca por agradar aos outros. A sua necessidade de harmonia te deixou em um labirinto de indecisões, sem saber o que fazer.

A sua bússola estelar será o equilíbrio, que te dará a certeza de que a sua felicidade está em sua capacidade de viver a sua vida de verdade, sem medo de desagradar ninguém. A sua maior força é a sua voz, e a sua felicidade é a certeza de que a sua vida é sua.

Sagitário: a felicidade na aventura



Para os sagitarianos, a sua jornada perdida foi na falta de propósito. Sua alma aventureira te deixou em um ciclo de busca, mas sem saber o que procurar. A sua bússola estelar será o propósito, que te dará a certeza de que a sua felicidade está em sua capacidade de viver uma vida com propósito.

A sua maior força é a sua liberdade, e a sua felicidade é a certeza de que a sua vida é um jogo que precisa ser jogado com alegria.

Peixes: a felicidade na realidade



Se você é de Peixes, a sua jornada perdida foi na idealização. A sua imaginação te deixou em um mundo de sonhos que te impediu de viver a vida de verdade.

A sua bússola estelar será a realidade, que te dará a certeza de que a sua felicidade não é um sonho, mas sim uma realidade. A sua maior força é a sua intuição, e a sua felicidade é a certeza de que a sua maior alegria está em viver a vida de verdade.

