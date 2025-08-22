fechar
Sorte rara atinge esses 3 signos entre os dias 10 e 14 de setembro

Entre os dias 10 e 14, energias positivas vão colocar três signos em situações inesperadas de vitória, prosperidade e amor; saiba quais são.

Por Bianca Tavares Publicado em 22/08/2025 às 9:17
Imagem de trevos da sorte
Imagem de trevos da sorte - iStock

A semana de 10 a 14 de setembro promete ser marcante para três signos.

Durante esses dias, o universo envia oportunidades únicas que podem transformar finanças, relacionamentos e momentos pessoais.

É uma fase para agir com confiança e aproveitar cada sinal que surgir. Confira quais signos serão tocados pela sorte!

Áries

Para Áries, as oportunidades profissionais chegam de forma inesperada. Um projeto antigo ganha atenção e pode render reconhecimento ou bônus financeiro. No amor, uma conversa sincera pode fortalecer laços ou iniciar algo novo.

  • Número da sorte: 9
  • Cor: vermelho
  • Frase do dia: “A coragem abre portas que a espera nunca revelaria.”

Leão

Leão, o reconhecimento social e pessoal surge sem aviso. Convites para eventos ou parcerias inesperadas trarão destaque. No campo afetivo, a sintonia com alguém especial se intensifica, trazendo momentos de paixão.

  • Número da sorte: 14
  • Cor: dourado
  • Frase do dia: “Brilhe sem medo, o mundo está pronto para você.”

Peixes

Peixes, um fluxo de inspiração e clareza emocional facilita decisões importantes para Peixes. Oportunidades financeiras e afetivas chegam quase como presentes, exigindo atenção e ação rápida.

  • Número da sorte: 7
  • Cor: azul-claro
  • Frase do dia: “Siga sua intuição e aproveite o que a vida oferece.”

