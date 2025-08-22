fechar
Um sinal do destino chega pra 2 signos exatamente no dia 28 de agosto

No final do mês, energias poderosas vão trazer sinais claros e oportunidades que só dois signos vão conseguir perceber e aproveitar.

Por Bianca Tavares Publicado em 22/08/2025 às 9:06
Imagem de um calendário marcando agosto de 2025
Imagem de um calendário marcando agosto de 2025 - iStock

O dia 28 de agosto chega carregado de uma energia intensa, capaz de mudar rapidamente o rumo da vida de quem estiver atento.

Para dois signos, o universo envia sinais claros, mostrando caminhos que até então estavam ocultos. É um momento de decisões rápidas e de perceber oportunidades antes que desapareçam.

Quer saber quais signos serão tocados por essa energia e como isso vai se manifestar? Continue lendo!

Libra

Uma mensagem inesperada ou convite profissional vai abrir portas antes imaginadas como impossíveis.

No amor, alguém do passado pode reaparecer, trazendo clareza sobre sentimentos e futuras decisões. É hora de confiar na intuição e agir sem medo.

  • Número da sorte: 16
  • Cor: rosa
  • Frase do dia: “O universo fala mais alto quando você sabe ouvir.”

Virgem

Situações financeiras ou pessoais que pareciam travadas começam a se resolver. Uma oportunidade de ganho rápido ou um projeto antigo finalmente avança, gerando sensação de conquista.

É o momento de organizar prioridades e aceitar mudanças.

  • Número da sorte: 5
  • Cor: verde
  • Frase do dia: “Quem percebe o sinal certo encontra o caminho ideal.”

