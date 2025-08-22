fechar
Do medo à coragem: 4 signos que estavam paralisados agora dão o primeiro passo

Depois de um período de estagnação, esses quatro signos encontram a força para se libertar de medos, enfrentar a vida e buscar a felicidade.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/08/2025 às 14:28
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

O medo é um labirinto que pode nos manter presos e paralisados, impedindo de dar o próximo passo. Mas o universo, em sua sabedoria, sabe que é hora de sair da sombra e caminhar em direção à luz.

Para quatro signos, uma energia de coragem se aproxima, trazendo a força necessária para enfrentar o que antes parecia assustador.

A partir de agora, o medo cede lugar à ação, e a vida ganha um novo e poderoso sentido.

Gêmeos: a coragem de decidir

Se você é de Gêmeos, o seu medo foi o da incerteza. Sua mente, que está sempre em busca de novas ideias, pode ter te deixado paralisado diante da necessidade de tomar uma decisão importante.

A sua coragem virá da certeza de que o seu maior poder está em sua capacidade de errar e de aprender com os erros.

O primeiro passo será tomar a decisão que você estava adiando. Você vai se libertar da autocobrança e da necessidade de ter todas as respostas, e a sua vida, finalmente, vai ganhar um novo rumo.

Câncer: a coragem de se expor

Para os cancerianos, o seu medo foi o de se machucar. Sua sensibilidade, que é sua maior força, pode ter te deixado paralisado, sem coragem de se expor para o mundo e de se reconectar com a sua voz. O seu medo te impediu de viver a sua vida de verdade.

O seu primeiro passo será se abrir para uma nova conexão, um novo emprego ou até mesmo uma nova paixão. A sua coragem virá da sua capacidade de se perdoar, e de se reconectar com a sua paz interior.

Libra: a coragem de enfrentar

Se você é de Libra, o seu medo foi o do conflito. A sua busca por harmonia e por agradar aos outros pode ter te deixado paralisado diante de uma situação que exigia que você se defendesse. A sua coragem virá da certeza de que a sua voz é a sua maior força.

O primeiro passo será ter uma conversa difícil, impor limites ou se libertar de um ciclo tóxico. Você vai se reconectar com a sua força interior e com a sua capacidade de ser quem você realmente é, sem medo de desagradar ninguém.

Peixes: a coragem de sair do sonho

Para os piscianos, o seu medo foi o da realidade. A sua imaginação, que é a sua maior força, pode ter te deixado paralisado diante da necessidade de viver a vida de verdade.

O seu medo te impediu de lutar pelos seus sonhos. A sua coragem virá da certeza de que o seu futuro é mais brilhante do que o seu passado.

O seu primeiro passo será ir atrás de um sonho que você abandonou. A sua maior conquista será a certeza de que a sua felicidade não é um sonho, mas sim uma realidade.

