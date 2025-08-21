Perdão desbloqueia um novo caminho para 2 signos que carregavam mágoas a partir de 22/08
A partir de 22/08, esses signos encontrarão a força para se libertar do passado e das mágoas, abrindo espaço para um futuro de paz e prosperidade.
Clique aqui e escute a matéria
A mágoa é um peso invisível que carregamos no peito, uma âncora que nos impede de seguir em frente. Mas o universo, em sua sabedoria, sabe que é hora de soltar esse fardo.
Para dois signos, a partir de 22 de agosto, o perdão deixará de ser uma simples palavra e se tornará a chave para uma nova vida.
O ato de perdoar, seja a si mesmo ou a outro, irá desbloquear um caminho de paz e felicidade que parecia impossível.
Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025
Câncer: O perdão que cura o coração
Se você é de Câncer, sua jornada foi marcada por mágoas profundas, possivelmente de relações familiares ou de amizades que te decepcionaram. Sua sensibilidade, que é sua maior força, pode ter te levado a guardar feridas que pareciam não cicatrizar.
O universo, agora, te dá a força para se libertar desse passado. A partir de 22/08, uma energia de cura se aproxima, te mostrando que perdoar não é esquecer, mas sim aceitar. O caminho desbloqueado é o de novas conexões e de um coração finalmente leve, pronto para amar de novo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escorpião: O perdão que liberta a alma
Para os escorpianos, o ressentimento foi uma prisão. Sua intensidade, que é sua maior força, pode ter te levado a se apegar a sentimentos de injustiça e vingança. Mas o universo te diz que é hora de se libertar.
A partir de 22/08, uma energia de renovação chega, te mostrando que o perdão é um ato de poder, pois você não precisa mais se definir pelo que te fizeram.
O caminho desbloqueado é o da sua liberdade, da sua reinvenção e da sua capacidade de ser feliz sem precisar da aprovação de ninguém.