A maré vira a seu favor: 3 signos veem a sorte fluir na sua direção a partir de 29/08

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esses três signos do zodíaco serão recompensados com a chegada de vitórias, amor e prosperidade a partir de 29 de agosto; saiba os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

A vida tem ciclos. Há momentos em que nos sentimos nadando contra a corrente, com tudo dando errado, por mais que nos esforcemos.

Mas o universo é feito de fluxo, e a sua hora de receber chegou. Para três signos, a partir de 29 de agosto, a maré vira a seu favor, e a sorte, que parecia distante, irá fluir na sua direção.

Prepare-se, pois o que parecia um sonho agora será a sua realidade.

Revelados os signos mais sortudos de 2025

Áries: A maré da vitória



Se você é de Áries, a sua vida foi um ciclo de luta e de superação. Você se dedicou aos seus objetivos, mas sentiu que os obstáculos te impediam de avançar.

A maré da vitória vira a seu favor, trazendo a certeza de que a sua força de vontade e a sua determinação te levaram ao topo.

Um novo projeto, uma nova oportunidade ou a chance de um novo emprego. A sua vida será transformada quando você perceber que a sua maior vitória não é o sucesso, mas a sua coragem de ir atrás do que você acredita.

Leão: A maré da paixão



Para os leoninos, a sua vida foi um ciclo de altos e baixos na vida amorosa. Você se sentiu no limite, mas nunca desistiu do amor.

A maré da paixão vira a seu favor, trazendo a certeza de que a sua capacidade de amar e de se apaixonar irá te levar a um novo patamar de felicidade. Uma pessoa especial vai se aproximar, e a sua vida, finalmente, vai ser preenchida com o amor que você tanto busca.

Capricórnio: A maré da prosperidade



Se você é de Capricórnio, a sua vida foi um ciclo de trabalho e de sacrifício. Você se dedicou aos seus objetivos, mas sentiu que a prosperidade nunca chegava. A maré da prosperidade vira a seu favor, trazendo a certeza de que a sua ambição e a sua disciplina são a chave para o seu sucesso.

Uma promoção, um novo emprego ou a chance de um novo negócio. A sua vida será transformada quando você perceber que a sua maior força não é a sua ambição, mas sim a sua disciplina.