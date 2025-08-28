A maré vira a seu favor: 3 signos veem a sorte fluir na sua direção a partir de 29/08
Esses três signos do zodíaco serão recompensados com a chegada de vitórias, amor e prosperidade a partir de 29 de agosto; saiba os detalhes
A vida tem ciclos. Há momentos em que nos sentimos nadando contra a corrente, com tudo dando errado, por mais que nos esforcemos.
Mas o universo é feito de fluxo, e a sua hora de receber chegou. Para três signos, a partir de 29 de agosto, a maré vira a seu favor, e a sorte, que parecia distante, irá fluir na sua direção.
Prepare-se, pois o que parecia um sonho agora será a sua realidade.
Áries: A maré da vitória
Se você é de Áries, a sua vida foi um ciclo de luta e de superação. Você se dedicou aos seus objetivos, mas sentiu que os obstáculos te impediam de avançar.
A maré da vitória vira a seu favor, trazendo a certeza de que a sua força de vontade e a sua determinação te levaram ao topo.
Um novo projeto, uma nova oportunidade ou a chance de um novo emprego. A sua vida será transformada quando você perceber que a sua maior vitória não é o sucesso, mas a sua coragem de ir atrás do que você acredita.
Leão: A maré da paixão
Para os leoninos, a sua vida foi um ciclo de altos e baixos na vida amorosa. Você se sentiu no limite, mas nunca desistiu do amor.
A maré da paixão vira a seu favor, trazendo a certeza de que a sua capacidade de amar e de se apaixonar irá te levar a um novo patamar de felicidade. Uma pessoa especial vai se aproximar, e a sua vida, finalmente, vai ser preenchida com o amor que você tanto busca.
Capricórnio: A maré da prosperidade
Se você é de Capricórnio, a sua vida foi um ciclo de trabalho e de sacrifício. Você se dedicou aos seus objetivos, mas sentiu que a prosperidade nunca chegava. A maré da prosperidade vira a seu favor, trazendo a certeza de que a sua ambição e a sua disciplina são a chave para o seu sucesso.
Uma promoção, um novo emprego ou a chance de um novo negócio. A sua vida será transformada quando você perceber que a sua maior força não é a sua ambição, mas sim a sua disciplina.