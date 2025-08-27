fechar
Signo |

O vento da mudança sopra: 3 signos são impulsionados para um novo começo em setembro

Esses três signos do zodíaco terão suas vidas transformadas, com a chegada de um impulso para a liberdade, a decisão e a realização.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 27/08/2025 às 21:41
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

A vida, por vezes, nos deixa em uma calmaria que, de tão longa, parece estagnação. Mas o universo é feito de movimento.

Em setembro, para três signos, a inércia chega ao fim. Um vento de mudança irá soprar com força, impulsionando-os para um novo começo que era inevitável.

Prepare-se, pois o seu futuro está prestes a ser escrito por uma força que é maior que você.

Câncer: o vento da liberdade emocional

Se você é de Câncer, sua vida foi marcada por um ciclo de hesitação e de medo de se libertar do que não te faz mais feliz.

O vento da mudança chega para te dar o impulso que você precisava para se soltar. Uma conversa, uma decisão ou a força de se afastar de uma situação que te faz mal. A sua liberdade não é uma escolha, é um destino.

Libra: o vento da decisão

Para os librianos, a sua vida foi marcada por um ciclo de indecisão. Você se sentiu preso em um dilema que te impediu de seguir em frente.

O vento da mudança chega para te dar a força de escolher. Uma oportunidade profissional, uma decisão na vida pessoal ou uma nova paixão. A sua felicidade não é uma opção, é um destino.

Peixes: o vento da concretização

Se você é de Peixes, a sua vida foi marcada por um ciclo de idealização. Você se sentiu preso em um mundo de sonhos que não se tornou realidade.

O vento da mudança chega para te dar a força de concretizar os seus sonhos. Uma nova ideia, um novo projeto ou a chance de um novo emprego que irá te dar a chance de mostrar o seu talento. A sua realização não é um desejo, é um destino.

