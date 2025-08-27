fechar
O calendário cósmico se alinha: 4 signos entram no melhor momento de suas vidas a partir de 29/08

Esses quatro signos do zodíaco terão suas vidas transformadas, com a chegada de uma nova fase de prosperidade, amor e paz; veja os detalhes

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 27/08/2025 às 20:22
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

A vida é uma jornada de ciclos, com altos e baixos que nos preparam para momentos de glória. Para quatro signos, a espera acabou.

A partir de 29 de agosto, o calendário cósmico se alinha, marcando o início do melhor momento de suas vidas.

Uma energia de sorte e de realização se aproxima, trazendo a certeza de que a fé e a paciência foram o seu maior investimento.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Áries: o melhor momento da realização

Se você é de Áries, a sua vida foi um ciclo de luta e de superação. Você se dedicou aos seus objetivos com a certeza de que a vitória viria. O seu melhor momento é o da realização. Uma oportunidade que te dá a chance de brilhar, de mostrar o seu valor e de ser recompensado por todo o seu esforço.

A sua vida será transformada quando você perceber que a sua maior vitória não é o sucesso, mas a sua coragem de ir atrás do que você acredita.

Leão: o melhor momento do amor

Para os leoninos, a sua vida foi um ciclo de altos e baixos na vida amorosa. Você se sentiu no limite, mas nunca desistiu do amor. O seu melhor momento é o da paixão. Uma pessoa especial vai se aproximar, e a sua vida, finalmente, vai ser preenchida com o amor que você tanto busca.

A sua vida será transformada quando você perceber que a sua maior força não é a sua beleza, mas sim a sua capacidade de amar.

Virgem: o melhor momento da paz

Se você é de Virgem, a sua vida foi um ciclo de caos e de sobrecarga. Você se sentiu no limite, sem saber como colocar ordem em meio a tanta desordem.

O seu melhor momento é o da paz interior. Uma solução que parecia impossível virá, e a sua mente, que andava exausta, finalmente terá a paz que tanto buscou.

A sua vida será transformada quando você perceber que a sua maior riqueza não é a sua perfeição, mas sim a sua paz interior.

Capricórnio: o melhor momento da prosperidade

Se você é de Capricórnio, a sua vida foi um ciclo de trabalho e de sacrifício. Você se dedicou aos seus objetivos, mas sentiu que a prosperidade nunca chegava.

O seu melhor momento é o da abundância. Uma promoção, um novo emprego ou a chance de um negócio que irá te dar a chance de se tornar o seu próprio chefe.

A sua vida será transformada quando você perceber que a sua maior força não é a sua ambição, mas sim a sua disciplina.

