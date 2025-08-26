fechar
Um novo alicerce: 4 signos constroem a vida dos sonhos do zero em setembro

Setembro será decisivo para esses quatro signos do zodíaco, que ganham força para reconstruir do zero a vida que sempre desejaram.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 26/08/2025 às 23:36
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Setembro chega como um verdadeiro convite à reconstrução. O mês abre caminhos para que quatro signos deixem para trás antigas inseguranças, planos que não deram certo e até mesmo relações que já não fazem sentido.

É tempo de plantar novas sementes, erguer novas estruturas e se aproximar, passo a passo, da vida que sempre sonharam.

Áries

Os arianos recebem uma injeção de energia e coragem para recomeçar. O que parecia estagnado agora ganha movimento. Projetos engavetados podem finalmente sair do papel, e a confiança será a base para erguer algo sólido e próspero.

Câncer

Para os cancerianos, setembro marca um período de cura e novos lares — seja literalmente, como mudanças de casa, ou simbolicamente, com relações mais seguras e acolhedoras. O coração encontra um espaço firme para descansar e florescer.

Escorpião

Transformações profundas já fazem parte da natureza escorpiana, mas agora o recomeço é mais consciente. Setembro pede foco, disciplina e estratégia. É hora de reconstruir a vida sem pressa, mas com visão clara de futuro.

Capricórnio

Os capricornianos encontram em setembro a força para colocar em prática metas de longo prazo. Um novo ciclo começa com disciplina e maturidade, trazendo a chance de estruturar algo que perdure e traga estabilidade.

Áries, Câncer, Escorpião e Capricórnio recebem em setembro a oportunidade de erguer um novo alicerce para a vida que desejam. O mês promete determinação, coragem e bênçãos para quem está disposto a recomeçar com firmeza.

