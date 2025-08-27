fechar
Signo |

Previsões do Tarô para setembro de 2025; o que esperar para seu signo

Após meses marcados por energias densas, setembro se apresenta como um período de respiro, trazendo mais racionalidade, objetividade e organização

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 27/08/2025 às 18:53
Imagem de cartas do tarô
Imagem de cartas do tarô - Cristian Blazquez Martinez/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Depois de meses marcados por energias densas, setembro se apresenta como um período de respiro, trazendo mais racionalidade, objetividade e organização, segundo a previsão do Astrolink.

A recomendação é usar este momento para pensar com calma, falar com precisão e agir de forma estratégica.

Em vez de pressa, método. Em vez de ruído, clareza. Em vez de achismos, fatos. A carta regente do mês, de acordo com o Tarot do Astrolink, é o Rei de Espadas, arquétipo que representa lucidez, racionalidade e justiça.

Revelados os signos mais sortudos de 2025

O significado do Rei de Espadas

De acordo com o App, o Rei de Espadas simboliza a mente afiada e a capacidade de analisar cenários com clareza, separar fatos de opiniões e conduzir conversas difíceis com respeito.

É um período propício para revisar contratos, alinhar discurso e prática, esclarecer mal-entendidos e estabelecer critérios mais objetivos.

Embora carregue a energia do elemento Ar, ligada à lógica e à objetividade, a intuição também está presente, mas canalizada em forma de boas perguntas e observações cuidadosas.

O desafio, segundo a plataforma, é evitar o excesso: dureza, sarcasmo ou hipercrítica. A lição é unir razão e emoção, mas deixando a mente guiar a estratégia.

No amor

  • Relacionamentos: setembro favorece diálogos francos sobre rotina, planos e expectativas. Conversas difíceis podem fortalecer vínculos quando conduzidas com respeito e clareza.
  • Solteiros(as): há tendência de atração por pessoas inteligentes e comunicativas. O conselho é ser honesto(a) sobre objetivos e disponibilidade emocional.

A orientação central é praticar uma sinceridade sem hostilidade, dizer o que pensa, mas com empatia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

No trabalho e nas finanças

O mês pede planejamento, leitura atenta de contratos e decisões bem fundamentadas. É um bom momento para revisões estratégicas, cursos, entrevistas, negociações e ajustes de processos.

Segundo o Astrolink, improvisos devem ser evitados. A indicação é documentar, criar cronogramas, pedir dados e comparar cenários antes de decidir.

No autoconhecimento

Setembro também é ideal para uma “faxina mental”: reduzir estímulos desnecessários, selecionar melhor as informações consumidas e adotar práticas de organização. Técnicas como journaling, leitura e comunicação não-violenta são apontadas como aliadas para equilibrar razão e serenidade.

Perguntas como “O que é verdade aqui?”, “Quais são os fatos?” e “O que posso decidir hoje?” podem servir como guias de reflexão.

Leia também

Só 4 signos vão viver um momento espiritual raro e transformador
Signo

Só 4 signos vão viver um momento espiritual raro e transformador
Notícias boas vão chegar de longe para 2 signos escolhidos
Signo

Notícias boas vão chegar de longe para 2 signos escolhidos

Compartilhe

Tags