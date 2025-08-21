Horóscopo mensal - Setembro 2025: um convite ao equilíbrio entre razão e sensibilidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Eclipses e retrogradações marcam o mês, trazendo encerramentos, recomeços e aprendizados sobre autocuidado; veja o que esperar para seu signo

Setembro chega intenso e transformador. De acordo com o App Astrolink, o mês será marcado por eclipses no eixo Virgem–Peixes e retrogradações importantes, que ativam temas ligados à saúde, espiritualidade, disciplina e autocuidado.

O cenário astrológico pede atenção especial ao equilíbrio entre corpo e mente, razão e emoção.

De um lado, Virgem nos chama a organizar rotinas, cuidar da alimentação e do bem-estar físico. Do outro, Peixes desperta a intuição, a sensibilidade e a necessidade de conexão com algo maior.

Entre esses polos, cada pessoa será convidada a refletir sobre como tem administrado seus hábitos e se permitido momentos de descanso e introspecção.

A força dos eclipses

Os eclipses de setembro funcionam como gatilhos de encerramentos e recomeços. No dia 7, o Eclipse Solar em Virgem coloca sob os holofotes a vida prática: rotinas de trabalho, saúde e autocuidado.

É uma oportunidade de rever padrões que já não fazem sentido e estruturar hábitos que tragam mais qualidade de vida.

Já no dia 21, o Eclipse Lunar em Peixes mexe com emoções, espiritualidade e relações afetivas. Aqui, a proposta é soltar o que pesa, aprender a lidar com limites e compreender que autocuidado também é dizer não quando necessário.

Essa energia favorece práticas meditativas, exercícios de respiração e momentos de pausa.

Retrogradações que pedem revisão

Além dos eclipses, setembro traz o movimento retrógrado de planetas importantes. Saturno em Peixes continua exigindo maturidade emocional e responsabilidade nas relações, enquanto Urano retrógrado em Touro nos convida a rever crenças ligadas à segurança material e desapegar de estruturas ultrapassadas.

Esses aspectos tornam o mês ideal para revisões: organizar finanças, ajustar projetos de longo prazo, reavaliar hábitos e encontrar novas formas de manter o equilíbrio.

O chamado ao autocuidado

No contexto do Setembro Amarelo, dedicado à conscientização sobre saúde mental, o céu reforça a importância de cuidar não apenas do corpo, mas também das emoções.

Buscar apoio profissional, investir em atividades físicas prazerosas, cultivar momentos de silêncio e se abrir para conversas honestas são atitudes alinhadas com a energia do período.

Astrologicamente, setembro é um convite à integração: usar a objetividade virginiana para estruturar a vida prática, sem perder a sensibilidade pisciana, que nos conecta à empatia e à compaixão. Encontrar esse ponto de equilíbrio é o grande aprendizado do mês.

Previsões por Ascendente

Áries

Relacionamentos pedem equilíbrio e diálogo. Cuide da sua energia para não se desgastar em conflitos.

Touro

Reorganização da rotina e das amizades. A disciplina nos cuidados pessoais será essencial.

Gêmeos

Ajustes na carreira e no propósito. Planeje melhor o tempo e proteja sua saúde mental.

Câncer

A tensão entre vida pessoal e família pede resiliência. Valorize momentos de descanso.

Leão

Questões financeiras exigem cautela. Reavalie investimentos e parcerias de longo prazo.

Virgem

O Eclipse Solar em seu signo pede revisão de hábitos e escolhas. Foque em autocuidado.

Libra

Rotina e finanças precisam de organização. Estrutura e disciplina serão aliados importantes.

Escorpião

Transformações nas parcerias. Valorize relações que impulsionam seu crescimento.

Sagitário

Projetos coletivos e amizades em revisão. Metas profissionais ganham força.

Capricórnio

Conversas reveladoras abrem novos caminhos. Escute com atenção e confiança.

Aquário

Organização financeira é prioridade. Estratégia e planejamento serão fundamentais.

Peixes

Saturno pede maturidade e responsabilidade. O Eclipse Lunar encerra ciclos e fortalece vínculos.