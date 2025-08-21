Horóscopo mensal - Setembro 2025: um convite ao equilíbrio entre razão e sensibilidade
Eclipses e retrogradações marcam o mês, trazendo encerramentos, recomeços e aprendizados sobre autocuidado; veja o que esperar para seu signo
Clique aqui e escute a matéria
Setembro chega intenso e transformador. De acordo com o App Astrolink, o mês será marcado por eclipses no eixo Virgem–Peixes e retrogradações importantes, que ativam temas ligados à saúde, espiritualidade, disciplina e autocuidado.
O cenário astrológico pede atenção especial ao equilíbrio entre corpo e mente, razão e emoção.
De um lado, Virgem nos chama a organizar rotinas, cuidar da alimentação e do bem-estar físico. Do outro, Peixes desperta a intuição, a sensibilidade e a necessidade de conexão com algo maior.
Entre esses polos, cada pessoa será convidada a refletir sobre como tem administrado seus hábitos e se permitido momentos de descanso e introspecção.
ANO NOVO CHINÊS: saiba SIGNO do CALENDÁRIO CHINÊS de 2025
A força dos eclipses
Os eclipses de setembro funcionam como gatilhos de encerramentos e recomeços. No dia 7, o Eclipse Solar em Virgem coloca sob os holofotes a vida prática: rotinas de trabalho, saúde e autocuidado.
É uma oportunidade de rever padrões que já não fazem sentido e estruturar hábitos que tragam mais qualidade de vida.
Já no dia 21, o Eclipse Lunar em Peixes mexe com emoções, espiritualidade e relações afetivas. Aqui, a proposta é soltar o que pesa, aprender a lidar com limites e compreender que autocuidado também é dizer não quando necessário.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Essa energia favorece práticas meditativas, exercícios de respiração e momentos de pausa.
Retrogradações que pedem revisão
Além dos eclipses, setembro traz o movimento retrógrado de planetas importantes. Saturno em Peixes continua exigindo maturidade emocional e responsabilidade nas relações, enquanto Urano retrógrado em Touro nos convida a rever crenças ligadas à segurança material e desapegar de estruturas ultrapassadas.
Esses aspectos tornam o mês ideal para revisões: organizar finanças, ajustar projetos de longo prazo, reavaliar hábitos e encontrar novas formas de manter o equilíbrio.
O chamado ao autocuidado
No contexto do Setembro Amarelo, dedicado à conscientização sobre saúde mental, o céu reforça a importância de cuidar não apenas do corpo, mas também das emoções.
Buscar apoio profissional, investir em atividades físicas prazerosas, cultivar momentos de silêncio e se abrir para conversas honestas são atitudes alinhadas com a energia do período.
Astrologicamente, setembro é um convite à integração: usar a objetividade virginiana para estruturar a vida prática, sem perder a sensibilidade pisciana, que nos conecta à empatia e à compaixão. Encontrar esse ponto de equilíbrio é o grande aprendizado do mês.
Previsões por Ascendente
Áries
Relacionamentos pedem equilíbrio e diálogo. Cuide da sua energia para não se desgastar em conflitos.
Touro
Reorganização da rotina e das amizades. A disciplina nos cuidados pessoais será essencial.
Gêmeos
Ajustes na carreira e no propósito. Planeje melhor o tempo e proteja sua saúde mental.
Câncer
A tensão entre vida pessoal e família pede resiliência. Valorize momentos de descanso.
Leão
Questões financeiras exigem cautela. Reavalie investimentos e parcerias de longo prazo.
Virgem
O Eclipse Solar em seu signo pede revisão de hábitos e escolhas. Foque em autocuidado.
Libra
Rotina e finanças precisam de organização. Estrutura e disciplina serão aliados importantes.
Escorpião
Transformações nas parcerias. Valorize relações que impulsionam seu crescimento.
Sagitário
Projetos coletivos e amizades em revisão. Metas profissionais ganham força.
Capricórnio
Conversas reveladoras abrem novos caminhos. Escute com atenção e confiança.
Aquário
Organização financeira é prioridade. Estratégia e planejamento serão fundamentais.
Peixes
Saturno pede maturidade e responsabilidade. O Eclipse Lunar encerra ciclos e fortalece vínculos.