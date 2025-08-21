fechar
Signo |

Horóscopo mensal - Setembro 2025: um convite ao equilíbrio entre razão e sensibilidade

Eclipses e retrogradações marcam o mês, trazendo encerramentos, recomeços e aprendizados sobre autocuidado; veja o que esperar para seu signo

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/08/2025 às 20:41
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Paolo Gallo/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Setembro chega intenso e transformador. De acordo com o App Astrolink, o mês será marcado por eclipses no eixo Virgem–Peixes e retrogradações importantes, que ativam temas ligados à saúde, espiritualidade, disciplina e autocuidado.

O cenário astrológico pede atenção especial ao equilíbrio entre corpo e mente, razão e emoção.

De um lado, Virgem nos chama a organizar rotinas, cuidar da alimentação e do bem-estar físico. Do outro, Peixes desperta a intuição, a sensibilidade e a necessidade de conexão com algo maior.

Entre esses polos, cada pessoa será convidada a refletir sobre como tem administrado seus hábitos e se permitido momentos de descanso e introspecção.

ANO NOVO CHINÊS: saiba SIGNO do CALENDÁRIO CHINÊS de 2025

A força dos eclipses

Os eclipses de setembro funcionam como gatilhos de encerramentos e recomeços. No dia 7, o Eclipse Solar em Virgem coloca sob os holofotes a vida prática: rotinas de trabalho, saúde e autocuidado.

É uma oportunidade de rever padrões que já não fazem sentido e estruturar hábitos que tragam mais qualidade de vida.

Já no dia 21, o Eclipse Lunar em Peixes mexe com emoções, espiritualidade e relações afetivas. Aqui, a proposta é soltar o que pesa, aprender a lidar com limites e compreender que autocuidado também é dizer não quando necessário.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Essa energia favorece práticas meditativas, exercícios de respiração e momentos de pausa.

Retrogradações que pedem revisão

Além dos eclipses, setembro traz o movimento retrógrado de planetas importantes. Saturno em Peixes continua exigindo maturidade emocional e responsabilidade nas relações, enquanto Urano retrógrado em Touro nos convida a rever crenças ligadas à segurança material e desapegar de estruturas ultrapassadas.

Esses aspectos tornam o mês ideal para revisões: organizar finanças, ajustar projetos de longo prazo, reavaliar hábitos e encontrar novas formas de manter o equilíbrio.

Leia Também

O chamado ao autocuidado

No contexto do Setembro Amarelo, dedicado à conscientização sobre saúde mental, o céu reforça a importância de cuidar não apenas do corpo, mas também das emoções.

Buscar apoio profissional, investir em atividades físicas prazerosas, cultivar momentos de silêncio e se abrir para conversas honestas são atitudes alinhadas com a energia do período.

Astrologicamente, setembro é um convite à integração: usar a objetividade virginiana para estruturar a vida prática, sem perder a sensibilidade pisciana, que nos conecta à empatia e à compaixão. Encontrar esse ponto de equilíbrio é o grande aprendizado do mês.

Previsões por Ascendente

Áries

Relacionamentos pedem equilíbrio e diálogo. Cuide da sua energia para não se desgastar em conflitos.

Touro

Reorganização da rotina e das amizades. A disciplina nos cuidados pessoais será essencial.

Gêmeos

Ajustes na carreira e no propósito. Planeje melhor o tempo e proteja sua saúde mental.

Câncer

A tensão entre vida pessoal e família pede resiliência. Valorize momentos de descanso.

Leão

Questões financeiras exigem cautela. Reavalie investimentos e parcerias de longo prazo.

Virgem

O Eclipse Solar em seu signo pede revisão de hábitos e escolhas. Foque em autocuidado.

Libra

Rotina e finanças precisam de organização. Estrutura e disciplina serão aliados importantes.

Escorpião

Transformações nas parcerias. Valorize relações que impulsionam seu crescimento.

Sagitário

Projetos coletivos e amizades em revisão. Metas profissionais ganham força.

Capricórnio

Conversas reveladoras abrem novos caminhos. Escute com atenção e confiança.

Aquário

Organização financeira é prioridade. Estratégia e planejamento serão fundamentais.

Peixes

Saturno pede maturidade e responsabilidade. O Eclipse Lunar encerra ciclos e fortalece vínculos.

Leia também

Escolha simples se torna ponto de virada para 4 signos
astrologia

Escolha simples se torna ponto de virada para 4 signos
Ganhos extras chegam para aliviar a rotina financeira de 3 signos
astrologia

Ganhos extras chegam para aliviar a rotina financeira de 3 signos

Compartilhe

Tags