fechar
Signo | Notícia

A sorte vai se esconder de muitos, mas abraçar 3 signos de vez

Enquanto alguns enfrentam obstáculos inesperados, três signos terão a sorte ao lado deles, garantindo oportunidades únicas e momentos transformadores

Por Bianca Tavares Publicado em 28/08/2025 às 10:37
Imagem de um homem cruzando os dedos
Imagem de um homem cruzando os dedos - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Nos próximos dias, três signos vão perceber que o universo decidiu conspirar a favor deles, trazendo surpresas que podem mudar o ritmo da vida.

Projetos, finanças, amor e até amizades podem ser impactados de forma positiva, criando oportunidades que pareciam improváveis.

Leão

Leão vai sentir o vento da sorte soprando diretamente em seus planos.

Uma oportunidade profissional inesperada ou um reconhecimento tardio pode chegar, aumentando a confiança e abrindo portas que antes pareciam fechadas.

A energia do momento pede iniciativa e coragem para agarrar o que aparece.

  • Número da sorte: 8
  • Cor do dia: dourado
  • Palavra do dia: brilho
  • Pedra do momento: citrino
  • Carta do Tarô: O Sol.

Leia Também

Sagitário

Sagitário vai perceber que antigos planos começam a se encaixar de maneira surpreendente. Um investimento, uma viagem ou até uma reconciliação afetiva pode surgir com força, exigindo decisão rápida.

O momento é perfeito para apostar na intuição.

  • Número da sorte: 3
  • Cor do dia: azul celeste
  • Palavra do dia: liberdade
  • Pedra do momento: lápis-lazúli
  • Carta do Tarô: A Roda da Fortuna

Aquário

Aquário verá oportunidades financeiras e criativas surgirem do nada. Uma ideia inovadora ou uma ajuda inesperada de alguém próximo pode transformar a realidade de forma prática e positiva.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A dica é manter a mente aberta e agir com clareza.

  • Número da sorte: 11
  • Cor do dia: prata
  • Palavra do dia: inovação
  • Pedra do momento: ametista
  • Carta do Tarô: A Estrela

A sorte pode ser seletiva, mas quem estiver atento e receptivo vai perceber que este é o momento de abraçar cada oportunidade que surge.

VEJA TAMBÉM: Números da sorte para cada signo na loteria

Leia também

Até o fim da semana, 2 signos vão receber uma confissão inesperada
Signos

Até o fim da semana, 2 signos vão receber uma confissão inesperada
Só 4 signos vão viver um momento espiritual raro e transformador
Signo

Só 4 signos vão viver um momento espiritual raro e transformador

Compartilhe

Tags