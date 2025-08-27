fechar
O laço do destino é desfeito: 2 signos finalmente se libertam de um ciclo kármico

Esses dois signos deixam para trás amarras do destino e conquistam a liberdade necessária para iniciar uma etapa mais leve e transformadora.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 27/08/2025 às 23:52
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Alguns vínculos e situações parecem nos prender por muito tempo, como se fossem cordas invisíveis que seguram nossos passos e atrasam nossa caminhada.

Esses são os laços kármicos, que vêm carregados de lições e repetições até que sejam compreendidos e, enfim, superados.

A boa notícia é que dois signos do zodíaco sentirão esse peso se desfazer. O universo oferece a chance de fechar capítulos que já não servem mais, permitindo que cada um siga mais leve e pronto para reescrever sua história.

Gêmeos

Depois de enfrentar dilemas que sempre voltavam em ciclos, Gêmeos consegue enxergar os padrões que o limitavam. Setembro chega com a libertação de relações ou situações que já não tinham mais nada a acrescentar. O alívio é imediato: a mente se abre para novos caminhos e oportunidades.

Aquário

Aquário aprende a soltar o controle e aceitar que algumas coisas não podem ser mudadas. Ao cortar os fios que o mantinham preso a responsabilidades emocionais que não eram suas, encontra finalmente a liberdade para expressar sua verdadeira essência.

Dica astrológica: aproveite essa fase para fechar ciclos conscientemente. Escrever, meditar ou até realizar um ritual simbólico de despedida pode ajudar a consolidar esse processo de libertação.

