O laço do destino é desfeito: 2 signos finalmente se libertam de um ciclo kármico
Esses dois signos deixam para trás amarras do destino e conquistam a liberdade necessária para iniciar uma etapa mais leve e transformadora.
Clique aqui e escute a matéria
Alguns vínculos e situações parecem nos prender por muito tempo, como se fossem cordas invisíveis que seguram nossos passos e atrasam nossa caminhada.
Esses são os laços kármicos, que vêm carregados de lições e repetições até que sejam compreendidos e, enfim, superados.
A boa notícia é que dois signos do zodíaco sentirão esse peso se desfazer. O universo oferece a chance de fechar capítulos que já não servem mais, permitindo que cada um siga mais leve e pronto para reescrever sua história.
Gêmeos
Depois de enfrentar dilemas que sempre voltavam em ciclos, Gêmeos consegue enxergar os padrões que o limitavam. Setembro chega com a libertação de relações ou situações que já não tinham mais nada a acrescentar. O alívio é imediato: a mente se abre para novos caminhos e oportunidades.
Números de sorte para cada signo na loteria
Aquário
Aquário aprende a soltar o controle e aceitar que algumas coisas não podem ser mudadas. Ao cortar os fios que o mantinham preso a responsabilidades emocionais que não eram suas, encontra finalmente a liberdade para expressar sua verdadeira essência.
Dica astrológica: aproveite essa fase para fechar ciclos conscientemente. Escrever, meditar ou até realizar um ritual simbólico de despedida pode ajudar a consolidar esse processo de libertação.