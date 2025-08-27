fechar
Um ponto final e um parágrafo novo: a jornada de 4 signos é reescrita em setembro

Esses quatro signos do zodíaco encerram ciclos desgastados e abrem espaço para escrever um capítulo mais leve e cheio de conquistas.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 27/08/2025 às 22:51
Signos do zodíaco - iStock

Setembro chega trazendo energia de renovação e recomeço. Para quatro signos do zodíaco, este mês será como virar a última página de um capítulo cheio de desafios e abrir espaço para uma nova história.

O que antes parecia estagnado finalmente encontra um desfecho, e o universo oferece a chance de começar outra fase, mais madura, mais consciente e cheia de possibilidades.

Esse “ponto final” não significa perda, mas sim libertação. É o fechamento de ciclos que já não faziam sentido e a abertura de caminhos alinhados com a essência verdadeira de cada signo.

Revelados os signos mais sortudos de 2025

Gêmeos

Gêmeos percebe que insistir em certos padrões já não faz mais sentido. Setembro traz clareza mental e novas oportunidades de aprendizado, abrindo um parágrafo fresco cheio de movimento e conexões inspiradoras.

Virgem

Virgem, no mês do seu próprio aniversário, sente a necessidade de reescrever sua rotina e sua forma de viver. É hora de deixar para trás a rigidez excessiva e abrir espaço para a leveza e a criatividade.

Sagitário

Para Sagitário, um ciclo de busca desenfreada chega ao fim. Agora, a jornada será mais consciente, voltada para conquistas que realmente têm significado. O coração se abre para novos horizontes.

Peixes

Peixes, que vinha carregando pesos emocionais, encontra no mês de setembro uma libertação profunda. O novo parágrafo que começa será marcado por maior espiritualidade, autoconfiança e sensibilidade criativa.

Dica astrológica: aceite os encerramentos sem medo. A vida só pode ser reescrita quando temos coragem de fechar capítulos antigos.

