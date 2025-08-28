fechar
Signo |

3 signos estão mais suscetíveis a discussões entre 29 e 31/08

Esses signos do zodíaco precisam de atenção redobrada com a paciência, para evitar atritos e discussões; veja os detalhes e como se proteger

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/08/2025 às 20:39
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Nem todos os dias são feitos de calmaria. Em certas ocasiões, a energia do cosmos se torna mais tensa, e a paciência, mais escassa.

Entre 29 e 31 de agosto, a configuração astral aponta para um período de maior irritabilidade, tornando alguns signos mais suscetíveis a discussões e mal-entendidos.

A palavra de ordem é a cautela, para que a paz não seja perdida por pequenos atritos.

Áries: A impulsividade em alta

Se você é de Áries, a sua energia pode estar mais acelerada que o normal. Sua impulsividade natural estará em evidência, e a sua tendência a responder sem pensar pode te levar a conflitos inesperados.

A dica: Respire fundo antes de falar e evite decisões precipitadas. Lembre-se que um momento de silêncio pode salvar um dia de paz.

Leão: O orgulho em jogo

Para os leoninos, o seu brilho pode ser desafiado por uma energia de oposição. A sua necessidade de estar no controle ou a sua vulnerabilidade a críticas pode gerar tensões.

Pequenos atritos podem se transformar em grandes discussões, e o orgulho pode te impedir de ceder.

A dica: Ouça mais do que fala e não leve tudo para o lado pessoal. Lembre-se que o verdadeiro poder está na sua capacidade de se manter sereno.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Escorpião: A intensidade em evidência

Se você é de Escorpião, a sua intensidade pode ser a sua maior inimiga neste período. Uma pequena discordância pode despertar mágoas antigas, e o seu foco em estar certo pode te levar a um ciclo de brigas.

A dica: Escolha suas batalhas com sabedoria. Lembre-se que a sua maior força não é o seu poder de vencer uma discussão, mas sim a sua capacidade de se manter em paz.

A chave para navegar por este período é a autoconsciência. Ao reconhecer as suas tendências, você tem o poder de escolher a paz em vez do conflito. Acalme o coração e confie que a paciência será o seu maior guia.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Leia também

Até o fim da semana, 2 signos vão receber uma confissão inesperada
Signos

Até o fim da semana, 2 signos vão receber uma confissão inesperada
A sorte vai se esconder de muitos, mas abraçar 3 signos de vez
Signo

A sorte vai se esconder de muitos, mas abraçar 3 signos de vez

Compartilhe

Tags