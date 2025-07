3 signos terão coragem de mudar o que não aguentam mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com Marte em Virgem e a Lua cheia em Capricórnio, três signos tomam decisões importantes para romper com o que os desgasta em silêncio

Clique aqui e escute a matéria

Existem incômodos que se acumulam aos poucos. Pequenos desconfortos no trabalho, na rotina ou nas relações vão se somando até que a insatisfação se torna evidente demais para ser ignorada. Mas é preciso mais do que percepção para provocar mudança: é necessário coragem, disposição e uma dose de maturidade para lidar com as consequências.

A boa notícia é que o céu dos próximos dias favorece exatamente esse tipo de movimento. Com Marte transitando por Virgem e a Lua cheia se aproximando de Capricórnio, a energia do momento exige ação prática, consciência dos limites e organização emocional. É um céu que pede menos discursos e mais atitudes.

Para três signos em especial, esse cenário astrológico pode representar o fim de um ciclo de paciência forçada e o início de uma nova fase, em que o desconforto vira impulso. A seguir, veja quais são os signos que terão força e clareza para dizer “basta” — e começar a construir algo diferente.

Leia Também 3 signos que vão se reconectar com antigos sonhos ainda nesta semana

1. Câncer (21/06 a 22/07)

Cancerianas e cancerianos tendem a suportar por mais tempo o que os machuca, especialmente quando envolve laços afetivos ou compromissos de longa data. Mas a conjunção entre a Lua cheia — que acontece no signo oposto, Capricórnio — e a movimentação de Marte ativa exatamente esse ponto de ruptura.

A percepção do que já não cabe mais fica mais clara, e a paciência, mais curta. Pode ser o fim de uma relação desgastada, de um ambiente profissional tóxico ou mesmo de uma autocobrança desproporcional. Câncer sente, nesta semana, que precisa se proteger de verdade — e isso inclui afastar-se do que consome sua energia emocional.

Leia Também Esses 4 signos sentirão alívio emocional e vão recuperar o foco nos próximos dias

2. Virgem (23/08 a 22/09)

Com Marte no seu próprio signo, virginianas e virginianos ganham impulso direto para agir. A insatisfação com tarefas acumuladas, responsabilidades excessivas e relações desequilibradas pode virar motivação para cortar o que pesa mais do que soma. O momento também favorece mudanças na rotina, na alimentação e na organização pessoal — com foco em recuperar o controle.

É uma semana para decisões firmes, não impulsivas. Virgem vai perceber que o que parecia impossível de resolver começa a se mostrar viável quando há ação direta. A coragem está justamente em fazer o que é preciso, mesmo que desagrade outras pessoas.

3. Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpianas e escorpianos sentem os efeitos desta semana de forma intensa. Com Marte ativando a área da estratégia e a Lua cheia iluminando objetivos de longo prazo, o signo se vê diante de escolhas cruciais. Chegou a hora de cortar vínculos que minam sua autonomia, seja no trabalho, seja em laços afetivos.

A intuição se fortalece, e Escorpião tende a perceber com clareza quem ou o que está limitando seu crescimento. O momento exige firmeza, mas também discrição: muitas das mudanças acontecerão em silêncio, sem alardes, com foco no que virá a seguir. O que antes causava angústia passa a ser tratado como decisão inevitável — e libertadora.

Números de sorte para cada signo na loteria