Esses 3 signos viverão fim do ciclo de tristeza e angústia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Nos últimos meses, muitos nativos sentiram o peso de decisões difíceis, encerramentos forçados, distanciamentos inesperados e um cansaço emocional difícil de nomear. Para alguns signos do zodíaco, essa sensação de angústia não era apenas uma fase — era um ciclo profundo de instabilidade emocional, introspecção e sensação de vazio, agravado por aspectos tensos entre planetas como Saturno, Plutão e Netuno.

O que parecia não ter fim agora encontra uma fresta de luz. A partir de julho e ao longo das próximas semanas, uma série de trânsitos astrológicos começa a aliviar esse peso e abrir espaço para reconstruções internas. O fim de ciclos dolorosos não significa que tudo se resolverá de forma imediata, mas representa uma virada simbólica e energética importante para a retomada da confiança, da esperança e do senso de direção.

Saturno começa a aliviar a pressão sobre as emoções, enquanto Vênus e Mercúrio colaboram para trazer mais clareza afetiva e capacidade de expressão. Abaixo, veja quais são os três signos que mais sentirão esse fim de ciclo e de que forma cada um pode aproveitar essa fase de reconstrução emocional.

1. Peixes

Os piscianos viveram meses de instabilidade emocional intensa, em parte porque Saturno está em trânsito por seu signo desde março de 2023. Essa presença exigiu amadurecimento afetivo, corte de ilusões e revisões profundas nas relações. Muitos sentiram como se estivessem vivendo em câmera lenta, enfrentando desafios silenciosos que drenavam energia e esperança.

O sentimento de cansaço — emocional, físico e até espiritual — foi comum. Mas agora, com Vênus e Mercúrio formando aspectos harmônicos com Saturno, o peso começa a diminuir. O que antes parecia incerto começa a ganhar contornos mais definidos. Peixes volta a se sentir mais conectado consigo mesmo, com intuição aflorada e coragem para fazer planos.

Não se trata de voltar a ser como antes, mas de reconhecer a força que foi construída na dor e usá-la como impulso. É um ótimo momento para retomar projetos deixados de lado, reatar laços afetivos importantes ou simplesmente voltar a confiar no fluxo da vida.

2. Câncer

Cancerianas e cancerianos passaram por um período de grande desgaste emocional, marcado por inseguranças afetivas, perdas simbólicas e distanciamentos que mexeram profundamente com suas raízes. A influência de Plutão retrógrado em Capricórnio (signo oposto a Câncer) intensificou esses processos, exigindo que o signo revisse sua forma de se doar, de confiar e de cuidar do outro — muitas vezes em detrimento de si.

Agora, com a entrada do Sol em Leão e a movimentação mais suave de Mercúrio, há uma retomada de energia emocional e clareza sobre o que é preciso deixar ir. O ciclo de angústia cede espaço para uma fase mais consciente, em que Câncer pode se priorizar sem culpa.

Também há possibilidade de reencontros com pessoas que marcaram a trajetória nos últimos anos, desta vez sob uma nova perspectiva emocional. É tempo de se proteger, sim, mas também de se permitir. O recomeço passa por abrir espaço para o novo — sem carregar o medo do passado.

3. Escorpião

Escorpianas e escorpianos estiveram presos em ciclos internos difíceis, muitas vezes sem conseguir nomear a origem do incômodo. A presença de Netuno em aspecto desafiador ao signo contribuiu para uma sensação de desalinhamento entre emoção e razão, o que trouxe crises existenciais, sensação de desconexão e até episódios de isolamento emocional.

Mas o céu começa a favorecer movimentos de cura. Marte, regente tradicional de Escorpião, volta a atuar com mais fluidez, enquanto a Lua Cheia recente em Capricórnio funcionou como um divisor de águas: aquilo que não serve mais está sendo encerrado, mesmo que com dor. Os próximos dias trazem uma clareza rara para Escorpião, principalmente sobre como reconstruir a vida emocional com mais autonomia.

É hora de trocar a desconfiança pela estratégia e a reatividade pelo discernimento. Os escorpianos que abraçarem esse momento como uma nova etapa, em vez de resistirem ao encerramento, poderão viver um renascimento afetivo profundo.

Números de sorte para cada signo na loteria