Esses 4 signos sentirão alívio emocional e vão recuperar o foco nos próximos dias

Depois de semanas marcadas por instabilidades emocionais, cansaço mental e sensação de desalinhamento, o céu começa a mudar de tom. A entrada do Sol em Leão, combinada aos aspectos harmônicos de Mercúrio e Vênus com Saturno e Netuno, inaugura uma fase de maior leveza emocional e lucidez para quatro signos que estavam especialmente sensíveis às turbulências recentes.

Seja por excesso de responsabilidades, relações desgastadas ou bloqueios internos difíceis de nomear, esses nativos vinham enfrentando um período de sobrecarga que comprometia o foco e as decisões práticas. Mas a maré começa a virar: com o novo arranjo planetário, há mais clareza sobre o que é prioridade, mais coragem para soltar o que não faz mais sentido e mais capacidade de canalizar energia em direção a objetivos reais — sem tantas distrações emocionais.

É um convite para retomar planos, reorganizar rotinas e reconectar-se consigo mesmo com mais leveza e direção. A seguir, veja quais são os quatro signos mais beneficiados neste ciclo de alívio e reencontro com o foco.

1. Câncer (21/06 a 22/07)

Depois de um período marcado por revisões profundas e crises emocionais silenciosas, cancerianas e cancerianos finalmente encontram espaço para respirar. O encerramento do ciclo solar em seu signo trouxe à tona pendências antigas, dores não resolvidas e uma necessidade intensa de se recolher. Agora, com a entrada do Sol em Leão, o foco se desloca para a autoestima e para os valores pessoais. O que antes era sobre o outro, agora é sobre você.

Além disso, Mercúrio ativa a área das finanças e da produtividade, ajudando a colocar as ideias em ordem. O foco retorna de forma mais leve, com menos autocobrança. É uma semana boa para recomeçar o que foi deixado de lado — especialmente projetos profissionais que ficaram parados por conta do esgotamento emocional.

2. Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpianas e escorpianos passaram semanas mergulhados em processos internos intensos, muitos deles silenciosos. Netuno, em aspecto desafiador, contribuiu para confusões emocionais, cansaço e até sensação de perda de propósito. Agora, com os bons aspectos entre Vênus, Saturno e o próprio Netuno, o cenário começa a mudar.

O foco retorna conforme as emoções se estabilizam. A energia de Marte também ajuda a transformar inseguranças em ação. Escorpião volta a enxergar com clareza o que precisa fazer — e, mais importante, o que precisa deixar de lado. A semana favorece decisões práticas, retomada de hábitos saudáveis e alinhamento entre o que se sente e o que se faz.

3. Peixes (19/02 a 20/03)

Com Saturno transitando por seu signo desde o ano passado, piscianas e piscianos vêm enfrentando uma fase de amadurecimento forçado, muitas vezes marcada por perdas, despedidas ou redefinições difíceis. Mas agora, com o céu oferecendo aspectos mais suaves entre planetas que regem a sensibilidade (como Vênus e Netuno), a sensação de sobrecarga começa a diminuir.

O emocional se equilibra aos poucos, e a mente volta a colaborar. Há mais clareza para organizar a rotina, tomar decisões e dizer “não” sem culpa. Essa retomada de foco não significa agir de forma acelerada, mas sim com mais coerência. Pequenas atitudes práticas terão um efeito muito positivo nos próximos dias.

4. Virgem (23/08 a 22/09)

Virginianos e virginianas estavam sentindo o peso da autocrítica e de cobranças internas difíceis de desligar. Muitos enfrentaram falta de concentração, dispersão e sensação de que os esforços não estavam dando retorno. Mas nesta semana, com a atuação de Mercúrio (seu regente) em signos compatíveis e Marte se aproximando do seu campo energético, o cenário muda.

Virgem recupera o foco por meio da organização: retomar listas, estabelecer metas diárias e se reconectar com o ritmo natural da produtividade. O emocional também ganha alívio com menos peso nas relações e mais assertividade na comunicação. Uma semana promissora para recomeçar — inclusive com mais gentileza consigo mesmo.

