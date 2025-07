Semana de trabalho e oportunidades para 4 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A semana chega com uma energia mais dinâmica, marcada por aspectos entre Mercúrio, Marte e o Sol que impulsionam decisões, ações concretas e movimento em direção a metas profissionais. Depois de um período recente mais introspectivo, com muitos signos enfrentando lentidão e sensação de estagnação, o céu começa a abrir caminhos para retomadas — especialmente no campo do trabalho.

Para alguns signos, esse novo ciclo traz oportunidades de organização, surgimento de contatos importantes e até respostas que estavam sendo adiadas. É também uma boa fase para quem deseja negociar, retomar projetos ou buscar reconhecimento dentro do que já vem construindo.

A presença de Marte em Virgem e os aspectos positivos com Urano e Plutão favorecem atitudes estratégicas, com menos impulsividade e mais consistência. A seguir, listamos os quatro signos mais favorecidos neste momento — com foco especial no trabalho, mas também com impactos indiretos na autoestima e nas perspectivas de crescimento pessoal. Confira se o seu signo está entre eles.

1. Virgem (23/08 a 22/09)

A presença de Marte no próprio signo traz energia extra, foco e impulso para lidar com pendências profissionais com eficiência. É uma semana em que virginianos e virginianas se sentem mais dispostos a resolver o que vem sendo adiado, com chance de estruturar melhor as próprias ideias e delegar com mais clareza.

O céu também favorece questões práticas, como organização de agenda, prazos e orçamentos, o que melhora a performance no trabalho. Contatos profissionais podem render frutos, especialmente se envolverem atividades ligadas a escrita, saúde, educação ou análise de dados. É um bom momento para propor soluções em vez de apenas identificar problemas — algo que Virgem faz com excelência quando a autocrítica está sob controle.

2. Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com os trânsitos harmônicos de Mercúrio e Marte, Capricórnio ganha tração para avançar em metas que estavam estagnadas. É uma semana que favorece decisões estratégicas, principalmente ligadas a negócios, carreira ou mudanças de função. Se você vem acumulando responsabilidades, este é o momento de redistribuir melhor as tarefas e reconhecer sua própria capacidade de liderança.

Há também chance de boas notícias envolvendo finanças ou reconhecimento no ambiente de trabalho. O segredo está em agir com objetividade, sem se perder em exigências excessivas. Plutão, ainda em trânsito pelo signo, também sugere que decisões feitas agora podem ter impacto de longo prazo — portanto, escolha com consciência.

3. Touro (20/04 a 20/05)

Taurinas e taurinos ganham destaque com a energia de Urano, que segue em trânsito por seu signo e recebe bons aspectos de Marte e do Sol. Isso significa mais fluidez para inovar dentro da rotina de trabalho, quebrar padrões antigos e propor soluções mais modernas. É uma boa fase para quem deseja mudar métodos, iniciar cursos de atualização ou até considerar mudanças mais estruturais na carreira.

O céu também favorece a resolução de assuntos burocráticos ou contratos pendentes. Touro costuma agir com prudência, mas esta semana convida a sair da zona de conforto e dar passos firmes — mesmo que pequenos — rumo ao que realmente deseja construir.

4. Leão (23/07 a 22/08)

Com o Sol transitando pelo signo e Mercúrio ativando ideias e trocas, leoninas e leoninos entram em uma fase de maior visibilidade. Propostas, reuniões ou entrevistas podem ganhar destaque e gerar frutos nos próximos dias. É também uma semana positiva para revisitar planos e ajustar estratégias com mais confiança e clareza.

A energia leonina costuma ser naturalmente voltada à liderança, e agora essa potência pode se manifestar com mais reconhecimento. O importante é não agir por impulso: Mercúrio favorece o raciocínio lógico, então é uma boa hora para alinhar emoção e razão antes de tomar decisões. A semana também traz oportunidades para parcerias profissionais e convites inesperados — que devem ser analisados com atenção.

