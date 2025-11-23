4 doramas com relacionamentos de mentira que viram amor de verdade
Esses quatro doramas mostram como o conceito de "fingir para enganar" pode dar lugar a um amor autêntico, repleto de emoções e descobertas.
No universo vibrante dos doramas, o enredo clássico do relacionamento falso continua encantando o público.
Seja por conveniência, dinheiro ou estratégia, muitos protagonistas entram em casamentos por contratos — e acabam descobrindo que a farsa pode se transformar em algo muito real.
Se você adora histórias repletas de encontros forjados, mal-entendidos e tensão romântica, selecionamos quatro k-dramas onde a mentira inicial dá lugar a um vínculo sincero e profundo.
4 doramas com relacionamentos falsos que viraram amor verdadeiro
1. Pretendente Surpresa (Business Proposal)
- Onde assistir: Netflix.
Em Pretendente Surpresa, transmitido pela Netflix, a funcionária Shin Ha-ri aceita disfarçar-se como sua amiga em um encontro às cegas, para espantar um pretendente indesejado.
Mas a surpresa maior vem quando o misterioso homem é ninguém menos que seu próprio chefe, Kang Tae-moo.
Tae-moo, pressionado por seu avô a se casar, no entanto, faz uma proposta inesperada para que Ha-ri finja ser sua noiva.
Ela acaba aceitando e, ao longo dessa farsa romântica, os dois começam a se aproximar mesmo. Quando a verdade vem à tona, o sentimento já foi muito além do contrato!
2. Porque Esta é Minha Primeira Vida
- Onde assistir: Netflix e Viki.
Neste dorama, Nam Se-hee e Yoon Ji-ho, ambos na casa dos trinta e enfrentando dificuldades financeiras, combinam um casamento arranjado para dividir custos de moradia.
Inicialmente prático, o relacionamento acaba crescendo além do mero convívio: as inseguranças, expectativas e as conversas profundas acabam por despertar um amor genuíno entre os dois.
3. 100 Days My Prince
- Onde assistir: Netflix e Viki.
No cenário histórico da Coreia antiga, 100 Days My Prince traz o príncipe Lee Yool, que sofre um acidente, perde a memória e vira um cidadão comum por 100 dias.
Durante esse período, ele acaba se casando com Hong Shim, uma mulher comum que se aproveita da situação para evitar um casamento indesejado.
À medida que convive com ela, o príncipe percebe que o que começou como um arranjo temporário pode se transformar em um afeto verdadeiro.
4. A História do Contrato de Casamento de Park
- Onde assistir: Viki.
Neste dorama entre fantasia e história, Park Yeon-woo volta dos tempos da Coreia do século XIX para os dias modernos após um salto no tempo.
Ela se vê envolvida num casamento por contrato com Kang Tae-ha, um herdeiro frio e lógico pressionado pelo avô a cumprir tradições.
Mesmo com o arranjo falso, o relacionamento se aprofunda e o que era só uma estratégia para satisfazer familiares, se converte em uma conexão emocional verdadeira.
