4 doramas com relacionamentos de mentira que viram amor de verdade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esses quatro doramas mostram como o conceito de "fingir para enganar" pode dar lugar a um amor autêntico, repleto de emoções e descobertas.

Clique aqui e escute a matéria

No universo vibrante dos doramas, o enredo clássico do relacionamento falso continua encantando o público.

Seja por conveniência, dinheiro ou estratégia, muitos protagonistas entram em casamentos por contratos — e acabam descobrindo que a farsa pode se transformar em algo muito real.

Se você adora histórias repletas de encontros forjados, mal-entendidos e tensão romântica, selecionamos quatro k-dramas onde a mentira inicial dá lugar a um vínculo sincero e profundo.

4 doramas com relacionamentos falsos que viraram amor verdadeiro

1. Pretendente Surpresa (Business Proposal)

Onde assistir: Netflix.

Em Pretendente Surpresa, transmitido pela Netflix, a funcionária Shin Ha-ri aceita disfarçar-se como sua amiga em um encontro às cegas, para espantar um pretendente indesejado.

Mas a surpresa maior vem quando o misterioso homem é ninguém menos que seu próprio chefe, Kang Tae-moo.

LEIA TAMBÉM: 4 doramas com triângulos amorosos que vão te deixar dividida

Tae-moo, pressionado por seu avô a se casar, no entanto, faz uma proposta inesperada para que Ha-ri finja ser sua noiva.

Ela acaba aceitando e, ao longo dessa farsa romântica, os dois começam a se aproximar mesmo. Quando a verdade vem à tona, o sentimento já foi muito além do contrato!

2. Porque Esta é Minha Primeira Vida

Onde assistir: Netflix e Viki.

Neste dorama, Nam Se-hee e Yoon Ji-ho, ambos na casa dos trinta e enfrentando dificuldades financeiras, combinam um casamento arranjado para dividir custos de moradia.

Inicialmente prático, o relacionamento acaba crescendo além do mero convívio: as inseguranças, expectativas e as conversas profundas acabam por despertar um amor genuíno entre os dois.

3. 100 Days My Prince

Onde assistir: Netflix e Viki.

No cenário histórico da Coreia antiga, 100 Days My Prince traz o príncipe Lee Yool, que sofre um acidente, perde a memória e vira um cidadão comum por 100 dias.

Durante esse período, ele acaba se casando com Hong Shim, uma mulher comum que se aproveita da situação para evitar um casamento indesejado.

À medida que convive com ela, o príncipe percebe que o que começou como um arranjo temporário pode se transformar em um afeto verdadeiro.

4. A História do Contrato de Casamento de Park

Onde assistir: Viki.

Neste dorama entre fantasia e história, Park Yeon-woo volta dos tempos da Coreia do século XIX para os dias modernos após um salto no tempo.

Ela se vê envolvida num casamento por contrato com Kang Tae-ha, um herdeiro frio e lógico pressionado pelo avô a cumprir tradições.

Mesmo com o arranjo falso, o relacionamento se aprofunda e o que era só uma estratégia para satisfazer familiares, se converte em uma conexão emocional verdadeira.

VEJA TAMBÉM: Dicas de doramas hilários para relaxar e dar risada

