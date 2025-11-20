4 doramas com beijos inesquecíveis para aquecer seu coração
Se você ama doramas cheios de química e momentos marcantes, estes quatro títulos entregam beijos icônicos que vão te prender na tela.
Clique aqui e escute a matéria
Os romances coreanos já provaram que não precisam de muito para conquistar o público — às vezes, um único beijo é suficiente para transformar uma cena em um clássico.
Entre expectativas, tensão e suspiros, alguns K-dramas marcaram uma geração de fãs justamente por entregar momentos românticos que ficam na memória.
Nesta seleção, reunimos quatro produções que se destacam por beijos icônicos, daqueles que fazem o coração acelerar e tornam impossível assistir apenas um episódio.
4 k-dramas com beijos marcantes que todo fã de romance precisa conhecer
1. O Que Há de Errado com a Secretária Kim? (2018)
Considerado um dos doramas com os beijos mais comentados pelo público, “O Que Há de Errado com a Secretária Kim?” aposta em química intensa entre o vice-presidente Lee Young-joon e a dedicada secretária Kim Mi-so.
A trama ganha força quando ela decide se demitir após anos de trabalho, levando Young-joon a confrontar sentimentos que sempre tentou ignorar.
Entre momentos cômicos e declarações inesperadas, o casal entrega cenas românticas que se tornaram referência, incluindo beijos que até hoje circulam entre os fãs.
- Disponível em: Viki.
2. Apesar de Tudo, Amor (2021)
Baseado em um webtoon de grande sucesso, “Apesar de Tudo, Amor” mergulha nas inseguranças afetivas de Yoo Na-bi, uma estudante de artes que tenta se proteger depois de uma desilusão.
Sua trajetória muda quando conhece Park Jae-eon, um rapaz charmoso que evita relacionamentos sérios.
VEJA TAMBÉM: 4 doramas onde o casal começa se odiando e termina apaixonado
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O jogo de sedução entre os dois cria uma tensão constante — e seus beijos são justamente a síntese desse “quase lá” que mantém o espectador vidrado. É um dorama moderno, sensual e cheio de cenas marcantes.
- Disponível em: Netflix.
3. Her Private Life (2019)
Com uma protagonista que leva uma vida dupla, “Her Private Life” combina humor, segredos e romance na medida certa.
Sung Deok-mi dedica seus dias ao trabalho em uma galeria de arte, mas à noite se transforma em fã fervorosa de uma estrela do K-pop.
Quando o novo diretor, Ryan Gold, começa a suspeitar das escapadas dela, surge uma química irresistível — e beijos que se tornaram queridinhos dos fãs.
O dorama encanta justamente por equilibrar leveza e paixão em cenas muito bem construídas.
- Disponível em: Viki, Netflix.
4. Lutando Pelo Meu Caminho (2017)
Diferente das tramas tradicionais de CEOs e segredos, “Lutando Pelo Meu Caminho” narra a trajetória de dois amigos de longa data que tentam encontrar seu lugar no mundo.
Ko Dong-man, ex-lutador, e Choi Ae-ra, aspirante a âncora, vivem entre sonhos, frustrações e uma amizade que naturalmente evolui para algo mais.
O romance amadurece de forma orgânica e entrega beijos intensos, cheios de carinho e verdade — o tipo de cena que conquista justamente por não forçar nada.
- Disponível em: Netflix.
VEJA TAMBÉM | 5 doramas de romance VICIANTES para assistir na Netflix