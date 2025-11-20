4 doramas com triângulos amorosos que vão te deixar dividida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Se você ama doramas românticos, veja uma lista com quatro indicações que tem triângulos amorosos que vão te manter na ponta do sofá (e do coração).

Clique aqui e escute a matéria

No mundo dos doramas, poucas coisas prendem tanto a atenção quanto um triângulo amoroso bem construído.

É aquele tipo de enredo que mexe com o público, provoca debates infinitos e faz qualquer espectador escolher um “time”.

Se você gosta de histórias intensas, carregadas de emoção e reviravoltas românticas, selecionamos quatro séries coreanas que entregam exatamente isso: personagens complexos, sentimentos contraditórios e dilemas que fazem o coração bater mais forte.

4 doramas com histórias de amor complicadas e emocionantes

1. Beleza Verdadeira (2020) - Netflix, Viki

No dorama Beleza Verdadeira, disponível na Netflix e na Viki, a jovem Lim Joo-kyung sofre com bullying por sua aparência.

Para se proteger, ela domina a arte da maquiagem e cria uma persona “perfeita” na escola. Lá, ela acaba atraindo a atenção de dois rapazes: Lee Su-ho, quieto e de segredos profundos, e Han Seo-jun, o bad boy da escola.

LEIA TAMBÉM: 4 doramas onde o casal começa se odiando e termina apaixonado

Os dois, no entanto, tem um passado bem complicado e cheio de mágoas e se odeiam.

A tensão desse triângulo vai muito além de quem ficará com quem — envolve insegurança, autoaceitação e a reconstrução de laços quebrados.

2. Apostando Alto (2020) - Netflix, Viki

Apostando Alto segue a vida de jovens empreendedores que competem por espaço no ambicioso Sandbox, o “Vale do Silício” da Coreia do Sul.

No centro da narrativa está Seo Dal-mi, que sonha em revolucionar o mundo da tecnologia. Em meio a desafios profissionais, ela se vê envolvida com dois homens muito diferentes:

O reservado Han Ji-pyeong, ligado ao passado dela por motivos emocionais, e o talentoso Nam Do-san, cuja relação com Dal-mi mistura encanto, inseguranças e descobertas.

O resultado? Um dos triângulos mais comentados dos últimos anos que vai deixar, além da protagonista, você que está assistindo confusa!

3. Apesar de Tudo, Amor (2021) - Netflix

Nesse dorama sobre amores modernos, Yoo Na-bi tenta se recuperar de uma decepção afetiva enquanto estuda artes.

Ainda fragilizada, ela conhece Park Jae-eon, sedutor e livre, que adora flertar, mas evita compromissos. Ao mesmo tempo, Na-bi reencontra Yang Do-hyeok, alguém do passado que parece oferecer a estabilidade que ela perdeu.

O triângulo aqui é emocional, íntimo e diferente: mostra uma protagonista dividida entre o desejo e a segurança, entre o incerto e o que parece correto.

4. Enquanto Você Dormia (2017) - Viki, Kocowa+

Misturando fantasia, romance e suspense, While You Were Sleeping acompanha três personagens que conseguem prever o futuro durante seus sonhos.

A repórter Nam Hong-joo, o promotor Jung Jae-chan e o policial Han Woo-tak passam a ter visões interligadas, criando uma conexão profunda entre eles.

À medida que tentam impedir eventos trágicos, também surgem sentimentos que deixam o clima mais intenso — e o coração de Hong-joo fica dividido entre dois homens que, cada um à sua maneira, transformam sua vida.



5 doramas de romance VICIANTES para assistir na Netflix

