4 séries onde os vilões se rendem ao amor que você precisa assistir
Nem todo vilão é cruel o tempo todo. Em algumas histórias, o amor pode transformar até os corações mais sombrios. Descubra abaixo quais.
Vilões também amam e, às vezes, são eles que protagonizam as histórias de amor mais intensas e inesperadas.
Entre o ódio e a redenção, o desejo e o perigo, esses personagens mostram que até corações sombrios podem se render aos sentimentos mais profundos.
Em produções que misturam drama, ação, suspense e paixão, alguns anti-heróis e antagonistas roubaram a cena, criando romances que desafiam a lógica e conquistam o público.
De assassinas obcecadas a feiticeiros atormentados, o amor surge onde menos se espera e prova que, até nas tramas mais sombrias, existe espaço para emoção.
Selecionamos quatro séries em que o amor nasce entre personagens moralmente complexos, revelando como até o lado mais obscuro pode se iluminar quando o sentimento é verdadeiro.
4 romances intensos entre mocinhos e vilões que você precisa ver
1. Killing Eve
Misturando suspense, ação e tensão psicológica, Killing Eve acompanha o jogo de gato e rato entre Eve Polastri, uma agente secreta, e Villanelle, uma assassina profissional brilhante e imprevisível.
O que começa como uma perseguição intensa se transforma em uma relação de fascínio e ambiguidade, onde amor e perigo se confundem a cada encontro.
A química entre Sandra Oh (Grey’s Anatomy) e Jodie Comer (The Last Duel) é o coração da série, criada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).
- Com 8,1 pontos no IMDb e 80% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, a produção britânica foi aclamada por retratar a dualidade entre o bem e o mal através de um vínculo irresistível. Killing Eve está disponível na Netflix.
2. The Witcher
Baseada nos livros do autor polonês Andrzej Sapkowski, The Witcher mistura fantasia e drama em um mundo repleto de magia e monstros.
O caçador de criaturas Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill e Liam Hemsworth, é um homem solitário e de moral duvidosa, que cruza o caminho da poderosa feiticeira Yennefer de Vengerberg, vivida por Anya Chalotra.
O relacionamento entre os dois é intenso, cheio de orgulho, desejo e dor. Mesmo quando o destino os separa, a conexão entre eles permanece — um amor tão forte quanto os feitiços que os cercam.
- Criada por Lauren Schmidt Hissrich, a série acumula 8 pontos no IMDb e 81% de aprovação no Rotten Tomatoes. Disponível na Netflix.
3. Snowdrop
Ambientada em um período conturbado da Coreia do Sul dos anos 1980, Snowdrop mistura política, espionagem e romance proibido.
A trama segue Im Soo-ho, um espião norte-coreano infiltrado no país inimigo, que acaba se apaixonando por Eun Young-ro, uma estudante sul-coreana.
O amor entre eles nasce em meio à desconfiança e ao perigo, tornando-se um símbolo de esperança diante da repressão.
- Estrelada por Jung Hae-in (D.P. Dog Day) e Jisoo (do grupo Blackpink), a série alcançou 8,1 no IMDb e 97% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Dirigida por Jo Hyeon-tak (Sky Castle), Snowdrop está disponível no Disney+.
4. Flor do Mal
Em Flor do Mal, o romance é tão intenso quanto o mistério que o cerca. A série acompanha Do Hyun Soo, um homem com um passado sombrio, e Cha Ji-won, sua esposa e detetive que investiga um caso diretamente ligado à história dele.
Entre mentiras e revelações, a trama mostra como o amor pode coexistir com o medo e até mesmo sobreviver à verdade.
Protagonizada por Lee Joon-gi (O Rei e o Palhaço) e Moon Chae-won (Good Doctor), a produção dirigida por Kim Cheol Kyu foi elogiada por sua narrativa envolvente e atuações intensas.
- Com 8,5 pontos no IMDb e 9,1 no MyDramaList, o dorama está disponível na Netflix e no Rakuten Viki.