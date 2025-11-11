Flávio Ricco: Streaming perde tempo e dinheiro com tanta demora nas suas decisões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enquanto na televisão, especialmente na área de dramaturgia, tudo tem que ser "para ontem", nas produções de séries o processo é bem diferente

A demora nas decisões, muitas vezes sobre questões corriqueiras, e a lentidão para organizar e desenvolver qualquer projeto continuam sendo as maiores dificuldades — ou diferenças — entre a TV aberta e o streaming.

Enquanto na televisão, especialmente na área de dramaturgia, tudo tem que ser “para ontem”, nas produções de séries o processo é bem diferente: há inúmeros parâmetros e etapas que precisam ser rigorosamente cumpridos.

Algo que chega a ser desesperador, uma verdadeira tortura, para quem já viveu e operou do outro lado.

O Globoplay é uma exceção, por seguir a dinâmica da própria Globo. Já nas demais plataformas — Netflix, HBO, Amazon e Disney — fazer as coisas acontecerem é quase um parto.

Em termos de burocracia, as repartições públicas perdem de goleada.

Para que uma ideia aprovada chegue à produção, o caminho pode levar quatro ou até cinco anos — uma morosidade que está longe de ser ideal, ou sequer saudável.

É incalculável, também, o quanto se perde com isso.

TV Tudo

Próximos passos

Após saída da Globo, onde trabalhou por 42 anos, Gloria Perez fez mistério sobre seus próximos passos.

Disse apenas que iria fazer uma cirurgia de catarata “para enxergar melhor tudo”.

Bem por aí

O que se sabe é que Glória Perez é sempre procurada e tem feito contatos visando sua volta ao audiovisual.

Recentemente, inclusive, ela conversou com uma dupla de peso: Boni e Boninho.

Gloria Perez - Divulgação

O inexplicável

A teledramaturgia brasileira, no campo dos seus autores, vive uma das piores crises.

Não por acaso, chamar Aguinaldo Silva de volta e essa ideia agora de dar continuidade em “Avenida Brasil”. É mesmo um luxo dos mais descabidos deixar Glória Perez tanto tempo na cerca.

Especiais do SBT

Hoje, Zezé Di Camargo vai gravar o dele. Na quinta, também desta semana, a dupla Maiara e Maraísa, enquanto o da Ana Castela será na terça-feira que vem.

Todos para exibição na semana do dia 15 de dezembro.

É hoje

Roberto Cabrini, que dispensa apresentações, é o entrevistado do nosso programa, nesta terça, 19h, na LeoDias TV.

Não é a minha primeira com ele, porém, tenho certeza que foi a melhor de todas.

Microdramas

O diretor Adriano Melo continua tocando os trabalhos da novela vertical "Tudo por uma Segunda Chance", com a história de Soraia, Jade Picon, que movida pela inveja, fará de tudo para separar Lucas Trajano (Daniel Rangel) e Paula Magalhães (Débora Ozório).

Também nessa, Aldo Perrotta, Josi Larger e Gisele Lopes.

Jade Picon nos bastidores da F1 em SP - Divulgação

À disposição

Primeiro foi a Globo, que construiu seu prédio na Berrini, mas depois vendeu e passou a alugar essas instalações. O SBT, não de agora, sempre ofereceu seus estúdios para locação.

E a Record também já está fazendo o mesmo. Além do tanto que não está sendo utilizado, hoje se trabalha também com muito que vem de fora.

Reality do Boninho

Na Record, há o entendimento que o reality do Boninho será mesmo realizado nas instalações de Itapecerica da Serra.

Inclusive, com a construção das três casas necessárias para o formato.

Ponto em questão

Para tudo que a Record realiza em Itapecerica da Serra, em tudo percebe-se como necessária a presença da produtora Teleimage como parceira.

Resta saber se no reality do Boninho também será assim.

Reta final

O “Domingão” já tem também estabelecidos os seus trabalhos de encerramento deste ano.

No dia 17 de novembro, será a última gravação em estúdio do ano. No mais, direto, ao vivo, até 7 de dezembro, final da “Dança dos Famosos”.

Bate – Rebate

A reforma do estúdio da rádio Bandeirantes deu uma estacionada e a previsão de entrega em dezembro dificilmente será cumprida...

... Agora, fala-se que acontecerá só em março.

Bacana ver o Sérgio Maurício homenageando Silvio Luiz na abertura da F1 em SP...

... A modalidade ainda possui três GPs este ano...

... Mariana Becker, repórter, e toda a equipe seguem normalmente até fim.

Se a Globo pegou a Fórmula 1 de volta, por que não chamar a Mariana e o próprio Reginaldo Leme também?...

... Será muito mais que altruísmo, mas um merecido reconhecimento aos dois.

Ainda da Fórmula 1, Band marcou 5,3 pontos de média com a transmissão do GP do Brasil...

... Traduzindo, isto representa um crescimento de 349% na média de audiência da faixa das 14h03 às 15h36...

... Terceiro lugar no horário em São Paulo.

“Gatilhos” é o novo projeto do cineasta Afonso Poyart, já em pré-produção na Paris Filmes.

Nesta quarta-feira, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, a Fundação Fenômenos promove a segunda edição do Leilão Galácticos...

...Um evento beneficente que visa arrecadar fundos para seus projetos sociais.

C´est fini

O Universal+ estreia, no dia 25, a segunda temporada da série “Alta Estima”, com apresentação dos médicos Gabriel Basílio e Alessandro Martins e da psicóloga Cintia Aleixo. Um reality de cirurgia plástica e bem-estar.

A ideia do programa surgiu após uma pesquisa da NBCUNIVERSAL, que apontou o interesse do público por produções focadas na área de saúde.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!