6 doramas chineses que chegaram ao Viki em novembro

Os doramas chineses estão cada vez mais populares, e a plataforma de streaming Rakuten Viki chega com novidades para o mês de novembro

Clique aqui e escute a matéria

Os doramas chineses já são uma verdadeira febre no Brasil!

Recheadas de tramas, de épicas à românticas, essas séries costumam contar com mais de 30 episódios, garantindo uma maratona completa para os fãs do gênero.

Confira mais abaixo quais são os doramas que chegaram ao Viki em novembro!

Doramas de novembro no Viki

Imagem dos doramas "Light Beyond The Reed" e "Blood River" - Divulgação/Viki

1. Amor nas Nuvens

O primeiro dorama da lista conta a história de uma reviravolta inesperada durante a conferência anual de Qingyun nos Seis Reinos de Hexu, quando o guerreiro e ex-condenado Ji Bo Zai (Hou Ming Hao) derrota a deusa guerreira e campeã por sete anos, Ming Yi (Lu Yu Xiao).

Da noite para o dia, Bo Zai se torna o guerreiro mais procurado no Abismo de Jixing. Mas Ming Yi, enfraquecida por um veneno, recorre a ele em busca de uma cura. Disfarçada de dançarina, ela consegue se aproximar de Bo Zai — mas logo os dois descobrem que a atração entre eles vai muito além do interesse próprio, complicando sua relação.

Será que conseguirão encontrar o amor e uma conexão verdadeira, ou seus passados tornarão isso impossível?

2. Estrelas e Flores

Gu Liu Su (Song Yi Shan), fundadora de uma marca de joias em ascensão, é considerada uma mulher séria e comprometida com o seu trabalho. No entanto, Lu Xing Chen (Ke Chun), um herdeiro que vira tudo de cabeça para baixo.

As coisas pioram ainda mais quando a empresa contrata, sem saber, Xing Chen como novo secretário pessoal de Liu Su, uma receita para o desastre.

Com o tempo, ele passa a ver o lado caloroso que ela esconde sob a fachada calculista; e ela se surpreende com seu verdadeiro talento para o design. A inimizade se transforma em algo mais...

3. Uma luz no fim do túnel

Qin Nan (Vin Zhang) e Ye Si Bei (Mao Xiao Tong) são o clássico casal da escola. Se apaixonaram nela e seguiram até o casamento, o famoso felizes para sempre. No entanto, o tempo parece estar correndo contra esse final feliz.

Apesar de amar Si Bei, Qin Nan começa a se irritar com a aparente passividade da esposa e pensa em se divorciar. Tudo muda quando, em uma noite, Si Bei se torna vítima de uma terrível agressão sexual. Com medo das consequências de denunciar o crime, ela esconde o ocorrido do marido. Quando ele finalmente descobre a verdade, o casal decide levar o caso à justiça.





4. Sussuros do destino

Quando um clã influente, mas temido, é massacrado sob circunstâncias misteriosas, o talentoso discípulo do clã Tang, Li Ci (Luo Yun Xi), é acusado de ser o mentor do crime. Os acusadores afirmam que ele traiu e assassinou seu mestre. Uma década depois, as suspeitas ainda o perseguem, mas forças sombrias conspiram para espalhar o caos pelo reino.

Dilacerado por sua dualidade e por sua aparente incapacidade de distinguir o bem do mal, Li Ci é arrastado para o mundo exterior para enfrentar a conspiração, armado apenas com sua astúcia e habilidades marciais.

5. Rio Sangrento

O caos ressurge quando o patriarca do Rio de Sangue, a mais poderosa organização de assassinos do mundo marcial, é envenenado e se aproxima da morte. Fundado em conjunto pelos clãs Su, Mu e Xie, o Rio de Sangue agora enfrenta um conflito interno à medida que os clãs se voltam uns contra os outros em uma disputa feroz por poder.

Su Mu Yu (Gong Jun), que serve diretamente ao Patriarca, acaba inevitavelmente envolvido na luta pela sucessão. Quando recebe a missão de buscar ajuda do misterioso curandeiro Bai He Huai (Yang Yu Tong), Mu Yu precisa correr contra o tempo, e contra assassinos rivais, para encontrar a cura. Em sua jornada, ele cruza com inimigos e aliados, novos e antigos.

6. Batalha pelo amor

Em uma vida anterior, Chu Yu (Victoria Song), filha de um poderoso general, viajou milhares de quilômetros para salvar seu amado, mas seus esforços foram em vão, levando-a a uma morte precoce.

Ao renascer, ela se vê diante do mesmo destino, mas desta vez decide mudá-lo, casando-se com Wei Yun (Ding Yu Xi), membro de uma família que ela sabe que em breve perecerá junto com milhares de soldados em uma batalha fatal.

Essa tragédia desencadearia a queda da dinastia e abriria caminho para uma invasão estrangeira. Juntos, Chu Yu e Wei Yun percebem que podem impedir o massacre e desvendar a teia de conspirações sombrias por trás de tudo.

E não acabou por aí! A plataforma também apresenta novas estreias:

To My Shore – em breve!

Depois de um acidente de carro, um homem emocionalmente instável se torna obcecado em sabotar a vida aparentemente perfeita de um estranho calmo e racional, levando ambos a uma jornada de redenção e conexão inesperada.

Reborn as a Cat – em breve!

Ji Miaomiao, uma jovem funcionária no início de carreira, é injustamente acusada por uma amiga e acaba acumulando uma grande dívida. Fugindo dos cobradores, ela cai de um prédio e, à beira da morte, é transformada em um gato por uma figura misteriosa. Por uma série de coincidências, ela acaba sendo adotada por seu chefe, Lu Chengze. Assim começa sua maravilhosa “vida de gato” de 100 dias.