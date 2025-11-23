4 doramas da Netflix com casais improváveis que surpreendem demais
Quando personalidades opostas se chocam, surgem casais que ninguém imaginava. Esses 4 doramas mostram como o improvável pode ser irresistível.
No universo dos doramas, alguns casais parecem feitos um para o outro desde o primeiro minuto.
Mas há também aqueles pares que, à primeira vista, não têm absolutamente nada em comum — e é justamente essa incompatibilidade que torna o romance tão envolvente.
Na Netflix, não faltam histórias que começam com estranhamento, choque de personalidades e até fronteiras políticas, mas evoluem para relações emocionantes, cheias de química e crescimento pessoal.
Nesta seleção, reunimos quatro dramas sul-coreanos em que o amor nasce onde ninguém esperava, entregando reviravoltas, conexões profundas e encontros transformadores.
4 doramas da Netflix com casais improváveis que vão te conquistar
1. It's Okay to Not Be Okay (Tudo Bem Não Ser Normal)
- Onde assistir: Netflix
A intensa relação entre Ko Moon-young e Moon Gang-tae é um estudo sobre como feridas emocionais podem unir pessoas completamente distintas.
Ela, uma escritora marcada por traumas e sem filtro; ele, um cuidador sensível que reprime seus próprios sentimentos.
O vínculo entre os dois surge da fricção entre esses extremos, revelando vulnerabilidades que os protagonistas tentam esconder do mundo.
O romance cresce aos poucos e não pela suavidade, mas pelo impacto emocional que eles representam um para o outro.
2. Crash Landing on You (Pousando no Amor)
- Onde assistir: Netflix
Yoon Se-ri e Ri Jeong-hyeok formam, talvez, o casal improvável mais famoso dos doramas modernos.
Separados por ideologias e fronteiras reais, eles se conectam por acaso quando Se-ri cai na Coreia do Norte durante um acidente de parapente.
O que começa como uma convivência forçada se transforma em um romance delicado e cheio de tensão.
A diferença entre seus mundos cria obstáculos, mas também reforça a força dos sentimentos que surgem entre eles.
3. Business Proposal (Pretendente Surpresa)
- Onde assistir: Netflix
Shin Ha-ri e Kang Tae-moo são o clássico exemplo do “era para dar errado, mas deu muito certo”. Ela participa de um encontro às cegas fingindo ser outra pessoa, apenas para descobrir que o pretendente é seu próprio chefe.
A partir daí, o que poderia ser um desastre se transforma em uma relação divertida, cheia de química e cenas românticas que conquistaram a internet.
O casal improvável se torna inesquecível justamente pela leveza do enredo e pelo carisma dos protagonistas.
4. King the Land (Sorriso Real)
- Onde assistir: Netflix
Gu Won e Cheon Sa-rang começam quase como antagonistas: ele, herdeiro carrancudo e avesso a sorrisos; ela, funcionária exemplar e radiante.
A convivência diária os coloca em rota de colisão constante, mas também dá espaço para que descubram o melhor um no outro.
A diferença de temperamentos é o motor dessa história, que mistura humor, atritos e momentos de pura doçura. É o tipo de casal que cresce onde ninguém previu — e justamente por isso surpreende tanto.
