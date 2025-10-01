Estreias de doramas em outubro 2025: Viki aposta em clima de Halloween e diversidade asiática

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com dramas chineses, thrillers tailandeses e fantasias coreanas, a plataforma oferece novidades para todos os gostos e promete noites cheias de emoção

Finalmente chegou outubro, o mês mais sombrio e divertido do calendário, e o Viki preparou uma seleção de estreias de peso para os fãs de produções asiáticas.

De romances emocionantes a fantasias históricas, passando por thrillers sobrenaturais e comédias leves, o catálogo ganha novos títulos que prometem conquistar diferentes públicos.

Entre os destaques, já está disponível o aguardado drama chinês "Ambição do Amor", que acompanha a jornada de Xu Yan (Zhao Lu Si) em meio a escolhas difíceis entre carreira, casamento e vulnerabilidade emocional.

Outro lançamento que chama atenção é o suspense tailandês The Dark Dice, perfeito para entrar no clima de Halloween, em que um grupo de estudantes precisa sobreviver a um jogo de tabuleiro mortal.

Os fãs de fantasia histórica também terão motivos para comemorar. Moon River, produção original do Viki que estreia em 31 de outubro, mergulha no caos da troca de corpos entre um príncipe herdeiro e um comerciante, em uma trama repleta de vingança, identidade e destino.

Já para quem prefere histórias cheias de reviravoltas, Mobius chega dia 1º de outubro trazendo viagens no tempo e investigação criminal.

A variedade segue com opções como Yummy, Yummy? Yummy! (10/10), que mistura culinária e romance; o japonês Then You Try Making It! (14/10), um drama sobre reencontros e amadurecimento; e The Yakuza Boss's Beloved (24/10), que une romance e crime em uma atmosfera intensa.

Para o público jovem, Spirit Fingers (29/10) promete encantar ao mostrar descobertas pessoais em um clube de arte nada convencional.

Você pode maratonar dramas de diversos países através do Viki Pass Plus. Seja para se arrepiar com histórias sombrias ou se divertir com comédias românticas, outubro promete ser um mês inesquecível para os assinantes!

