Estreias da semana do HBO MAX

Produções inéditas, estreias aguardadas e eventos ao vivo chegam ao catálogo da HBO Max nesta semana. Descubra quais são e quando estreiam

Não perca as estreias da semana na HBO Max. Entre os destaques estão os filmes Amores materialistas, Com quem será?, Fugitivo por acidente e Resident Evil 6: O capítulo final.

Também chegam à plataforma a novela espanhola Sonhos de liberdade, a série The Paper, a docussérie Jesse & Joy: O que nunca dissemos, a segunda temporada de Black Clover, o reality Missão faxina com Ellen Milgrau e o evento ao vivo Final Kombat: World Championship.

Confira abaixo todos os títulos!

The Paper

Série



Estreia: 25 de setembro (quatro primeiros episódios)



Sinopse: sátira sobre o jornalismo local em formato de falso documentário. A equipe responsável por registrar a filial de Scranton da Dunder Mifflin em The Office agora acompanha um pequeno jornal do Meio-Oeste e seu editor, que tenta reerguer o veículo.



Elenco: Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, entre outros.



Criação: Greg Daniels e Michael Koman.

Amores materialistas

Filme



Estreia: 26 de setembro



Sinopse: uma casamenteira profissional de Nova York precisa escolher entre o par perfeito e um antigo amor imperfeito.



Elenco: Pedro Pascal, Dakota Johnson e Chris Evans.



Direção e roteiro: Celine Song.

Com quem será?

Filme



Estreia: 26 de setembro



Sinopse: Frank (Keanu Reeves) e Lindsay (Winona Ryder) se conhecem em um casamento que não queriam frequentar. Forçados a conviver, descobrem que têm mais em comum do que imaginavam.



Elenco: Keanu Reeves e Winona Ryder.



Direção e roteiro: Victor Levin.

Fugitivo por acidente

Filme



Estreia: 24 de setembro



Sinopse: um taxista idoso é sequestrado por três fugitivos e precisa enfrentar situações extremas que colocam à prova sua sobrevivência e valores.



Elenco: Dustin Nguyen, Phi Vu, Hiep Tran Nghia, Dali Benssalah, entre outros.



Direção: Sing J. Lee.

Resident Evil 6: O capítulo final

Filme



Estreia: 24 de setembro



Sinopse: Alice (Milla Jovovich) retorna à Colmeia, em Raccoon City, para enfrentar a Umbrella Corporation no último confronto contra os mortos-vivos.



Elenco: Milla Jovovich, Ali Larter, Ruby Rose, William Levy, Iain Glen, entre outros.



Direção e roteiro: Paul W. S. Anderson.

Sonhos de liberdade

Novela



Já disponível



Sinopse: ambientada em 1958, acompanha a vida de Begoña, presa em um casamento abusivo com Jesús de la Reina, herdeiro de uma grande empresa de cosméticos. A chegada do irmão dele, Andrés, muda tudo.



Elenco: Alain Hernández, Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón e Dani Tatay.



Produção: Atresmedia TV e Diagonal (Banijay Iberia).

Jesse & Joy: O que nunca dissemos

Docussérie



Estreia: 25 de setembro



Sinopse: Jesse e Joy revelam o lado mais íntimo de sua trajetória, mostrando conflitos familiares, religiosos e pessoais que marcaram suas vidas e músicas.



Elenco: Jesse Huerta e Joy Huerta.



Produção: Mandarina Contenidos para a HBO Max.

Missão faxina com Ellen Milgrau

Reality



Estreia: 25 de setembro



Sinopse: acompanha pessoas que perderam o controle da organização de suas casas e precisam transformar o espaço em um ambiente de cuidado e dignidade.



Apresentação: Ellen Milgrau.



Coprodução: Cine Group e Warner Bros. Discovery.

Black Clover – temporada 2

Anime



Já disponível



Sinopse: Asta e Yuno sonham em se tornar Rei Mago, mesmo que Asta não tenha magia. Uma aventura repleta de batalhas, amizade e superação.



Produção: Pierrot.

Final Kombat: World Championship – dias 1 e 2