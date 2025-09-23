Filmes | Notícia
Estreias da semana do HBO MAX
Produções inéditas, estreias aguardadas e eventos ao vivo chegam ao catálogo da HBO Max nesta semana. Descubra quais são e quando estreiam
Não perca as estreias da semana na HBO Max. Entre os destaques estão os filmes Amores materialistas, Com quem será?, Fugitivo por acidente e Resident Evil 6: O capítulo final.
Também chegam à plataforma a novela espanhola Sonhos de liberdade, a série The Paper, a docussérie Jesse & Joy: O que nunca dissemos, a segunda temporada de Black Clover, o reality Missão faxina com Ellen Milgrau e o evento ao vivo Final Kombat: World Championship.
Confira abaixo todos os títulos!
The Paper
- Série
- Estreia: 25 de setembro (quatro primeiros episódios)
- Sinopse: sátira sobre o jornalismo local em formato de falso documentário. A equipe responsável por registrar a filial de Scranton da Dunder Mifflin em The Office agora acompanha um pequeno jornal do Meio-Oeste e seu editor, que tenta reerguer o veículo.
- Elenco: Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, entre outros.
- Criação: Greg Daniels e Michael Koman.
Amores materialistas
- Filme
- Estreia: 26 de setembro
- Sinopse: uma casamenteira profissional de Nova York precisa escolher entre o par perfeito e um antigo amor imperfeito.
- Elenco: Pedro Pascal, Dakota Johnson e Chris Evans.
- Direção e roteiro: Celine Song.
Com quem será?
- Filme
- Estreia: 26 de setembro
- Sinopse: Frank (Keanu Reeves) e Lindsay (Winona Ryder) se conhecem em um casamento que não queriam frequentar. Forçados a conviver, descobrem que têm mais em comum do que imaginavam.
- Elenco: Keanu Reeves e Winona Ryder.
- Direção e roteiro: Victor Levin.
Fugitivo por acidente
- Filme
- Estreia: 24 de setembro
- Sinopse: um taxista idoso é sequestrado por três fugitivos e precisa enfrentar situações extremas que colocam à prova sua sobrevivência e valores.
- Elenco: Dustin Nguyen, Phi Vu, Hiep Tran Nghia, Dali Benssalah, entre outros.
- Direção: Sing J. Lee.
Resident Evil 6: O capítulo final
- Filme
- Estreia: 24 de setembro
- Sinopse: Alice (Milla Jovovich) retorna à Colmeia, em Raccoon City, para enfrentar a Umbrella Corporation no último confronto contra os mortos-vivos.
- Elenco: Milla Jovovich, Ali Larter, Ruby Rose, William Levy, Iain Glen, entre outros.
- Direção e roteiro: Paul W. S. Anderson.
Sonhos de liberdade
- Novela
- Já disponível
- Sinopse: ambientada em 1958, acompanha a vida de Begoña, presa em um casamento abusivo com Jesús de la Reina, herdeiro de uma grande empresa de cosméticos. A chegada do irmão dele, Andrés, muda tudo.
- Elenco: Alain Hernández, Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón e Dani Tatay.
- Produção: Atresmedia TV e Diagonal (Banijay Iberia).
Jesse & Joy: O que nunca dissemos
- Docussérie
- Estreia: 25 de setembro
- Sinopse: Jesse e Joy revelam o lado mais íntimo de sua trajetória, mostrando conflitos familiares, religiosos e pessoais que marcaram suas vidas e músicas.
- Elenco: Jesse Huerta e Joy Huerta.
- Produção: Mandarina Contenidos para a HBO Max.
Missão faxina com Ellen Milgrau
- Reality
- Estreia: 25 de setembro
- Sinopse: acompanha pessoas que perderam o controle da organização de suas casas e precisam transformar o espaço em um ambiente de cuidado e dignidade.
- Apresentação: Ellen Milgrau.
- Coprodução: Cine Group e Warner Bros. Discovery.
Black Clover – temporada 2
- Anime
- Já disponível
- Sinopse: Asta e Yuno sonham em se tornar Rei Mago, mesmo que Asta não tenha magia. Uma aventura repleta de batalhas, amizade e superação.
- Produção: Pierrot.
Final Kombat: World Championship – dias 1 e 2
- Evento ao vivo
- Transmissão: 27 de setembro, às 13h30, e 28 de setembro, às 5h
- Sinopse: grande final da Mortal Kombat 1 Pro Kompetition, reunindo os melhores jogadores do mundo em uma disputa eletrizante pela coroa de campeão mundial.
- Organização: Warner Bros. Games, NetherRealm Studios e RTS.