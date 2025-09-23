"A Hora do Mal" já está disponível nas plataformas digitais para compra e aluguel
A Hora do Mal chegou do cinema para sua sala. Compre ou alugue sem assinatura nas plataformas Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV e Vivo Play.
17 crianças. 2:17 da madrugada. Nenhuma explicação. Um suspense arrebatador para assistir onde e quando quiser. A Hora do Mal, o filme de terror mais bem avaliado segundo a crítica especializada desde 2020, já está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais.
Acompanhando a história de uma pacata cidade do interior dos Estados Unidos que é abalada pelo desaparecimento de 17 crianças, A Hora do Mal mistura suspense, terror, traumas e segredos em uma narrativa contada de múltiplos pontos de vista interligados.
Julia Garner interpreta a professora das crianças, cuja perspectiva é fundamental para a narrativa, junto a Josh Brolin que dá vida ao pai de um dos meninos sumidos, trazendo uma camada de angústia e busca pela verdade.
Amy Madigan completa o trio no papel da emblemática Tia Gladys, cujas ações e conhecimentos podem ser a chave para desvendar o que aconteceu naquela madrugada.
Após o estrondoso sucesso do filme nos cinemas – a produção já arrecadou US$ 260 milhões nas bilheterias mundiais, se estabelecendo como um dos 20 filmes mais lucrativos do ano, demonstrando o potencial do gênero de terror em 2025.
Escrito e dirigido por Zach Cregger ("Noites Brutais"), o título em inglês do longa — Weapons (“armas”, em tradução livre) — havia gerado especulações entre fãs sobre seu significado. De acordo com interpretações, o nome funciona como metáfora para mostrar como pessoas, objetos e sentimentos como luto, medo e culpa podem ser transformados em armamento por forças externas para causar destruição e sofrimento.
Em entrevista à Variety, o cineasta afirmou que a teoria faz sentido: “Eu ouvi algumas pessoas falando sobre o porquê de o filme ter esse título, e acho que elas estão certas. Eu provavelmente dei esse nome quando salvei [o roteiro] logo que comecei, e nunca mais pensei sobre isso”.
Além de contar com grandes nomes no elenco, o diretor David Fincher (“O Clube da Luta”) também aparece nos créditos de A Hora do Mal por sua influência nos bastidores do longa. Segundo Cregger contou em entrevista à Variety, Fincher serviu como um guia durante toda a produção e edição, ajudando o diretor a experimentar novos ângulos, lentes de câmera e técnicas que ajudaram a elevar o nível do filme.
Prepare-se para um suspense que não dá trégua. A Hora do Mal chegou do cinema para sua sala. Compre ou alugue sem assinatura nas plataformas Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV e Vivo Play.