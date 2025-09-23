"A Hora do Mal" já está disponível nas plataformas digitais para compra e aluguel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Hora do Mal chegou do cinema para sua sala. Compre ou alugue sem assinatura nas plataformas Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV e Vivo Play.

Clique aqui e escute a matéria

17 crianças. 2:17 da madrugada. Nenhuma explicação. Um suspense arrebatador para assistir onde e quando quiser. A Hora do Mal, o filme de terror mais bem avaliado segundo a crítica especializada desde 2020, já está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais.

Acompanhando a história de uma pacata cidade do interior dos Estados Unidos que é abalada pelo desaparecimento de 17 crianças, A Hora do Mal mistura suspense, terror, traumas e segredos em uma narrativa contada de múltiplos pontos de vista interligados.

Julia Garner interpreta a professora das crianças, cuja perspectiva é fundamental para a narrativa, junto a Josh Brolin que dá vida ao pai de um dos meninos sumidos, trazendo uma camada de angústia e busca pela verdade.

Amy Madigan completa o trio no papel da emblemática Tia Gladys, cujas ações e conhecimentos podem ser a chave para desvendar o que aconteceu naquela madrugada.

Após o estrondoso sucesso do filme nos cinemas – a produção já arrecadou US$ 260 milhões nas bilheterias mundiais, se estabelecendo como um dos 20 filmes mais lucrativos do ano, demonstrando o potencial do gênero de terror em 2025.

Escrito e dirigido por Zach Cregger ("Noites Brutais"), o título em inglês do longa — Weapons (“armas”, em tradução livre) — havia gerado especulações entre fãs sobre seu significado. De acordo com interpretações, o nome funciona como metáfora para mostrar como pessoas, objetos e sentimentos como luto, medo e culpa podem ser transformados em armamento por forças externas para causar destruição e sofrimento.

Em entrevista à Variety, o cineasta afirmou que a teoria faz sentido: “Eu ouvi algumas pessoas falando sobre o porquê de o filme ter esse título, e acho que elas estão certas. Eu provavelmente dei esse nome quando salvei [o roteiro] logo que comecei, e nunca mais pensei sobre isso”.

Além de contar com grandes nomes no elenco, o diretor David Fincher (“O Clube da Luta”) também aparece nos créditos de A Hora do Mal por sua influência nos bastidores do longa. Segundo Cregger contou em entrevista à Variety, Fincher serviu como um guia durante toda a produção e edição, ajudando o diretor a experimentar novos ângulos, lentes de câmera e técnicas que ajudaram a elevar o nível do filme.

Prepare-se para um suspense que não dá trégua. A Hora do Mal chegou do cinema para sua sala. Compre ou alugue sem assinatura nas plataformas Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV e Vivo Play.