Tremembé vai ter segunda temporada? Veja o que se sabe até agora
Ambientada no "presídios dos famosos", "Tremembé" já se tornou o maior sucesso da história do Prime Video; Veja o que se sabe sobre continuação
Clique aqui e escute a matéria
"Tremembé" terá novos episódios? A série estrelada por Marina Ruy Barbosa alcançou um grande feito em poucos dias de lançamento: é a produção televisiva mais assistida da história do Amazon Prime Video no Brasil.
Baseada em fatos e nos livros "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora", do jornalista Ulisses Campbell, a obra segue os detentos do chamado "presídio dos famosos", no interior de São Paulo.
O principal foco são nomes condenados por crimes bastante midiáticos, como Suzane Von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Elize Matsunaga (Carol Garcia), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi) e Anna Carolina Jatobá
Tremembé vai ter segunda temporada?
Até o momento, a Amazon Prime Video não confirmou a produção de uma 2ª temporada da série. Porém, o último episódio da produção deixa um grande gancho para novos episódios.
Alerta de spoilers da primeira temporada abaixo!
No quinto e último episódio, a última cena mostra Suzane Von Richthofen de volta a Tremembé após violar os termos da saidinha. Ela acaba sendo golpeada na cabeça e cai no chão, sangrando.
Como sabemos, Suzane sobreviveu à sua estadia na cadeia e progrediu para o regime aberto em 2023.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A cronologia da série possui várias alterações em relação à vida real, mas a violação da saidinha por parte de Suzane para ir a um casamento, mostrada no episódio, ocorreu em 2018.
Com isso, ainda há alguns anos da personagem na cadeia que poderiam ser mostrados em temporadas futuras.
Além disso, Tremembé também abriga outros detentos que chamaram a atenção na mídia, como o ex-jogador de futebol Robinho e o empresário Thiago Brennand, ambos condenados por estupro.
Ambos poderiam se tornar foco de novos episódios da série, assim como Lindemberg Alves, condenado pelo feminicídio de Eloá Pimentel, cometido em 2008.