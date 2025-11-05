Tremembé tem audiência absurda na Amazon em toda sua história
A série Tremembé, da Amazon Prime Video, é o atual fenômeno de audiência. Em poucos dias, se tornou o produto mais visto na história da plataforma de streaming, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Apesar de não divulgar os números, o sucesso já é de conhecimento de toda a equipe da série, incluindo produtores, atores e funcionários na produção. Além disso, uma onda de novos assinantes foi notória com o lançamento de Tremembé, na última sexta-feira (31). A plataforma calcula algo acima de 50% dos seus clientes.
Nas redes sociais, quem tem sido bastante exaltada é Marina Ruy Barbosa. A atriz que vive a Susane von Richtofen, que teve a coragem de arquitetar o assassinato dos pais, está completamente diferente nesse trabalho.
Basicamente, Tremembé relata a rotina de criminosos que ficaram bastante conhecidos no país com seus crimes chocantes, como Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, Elize Matsunaga e Cristian e Daniel Cravinhos.
