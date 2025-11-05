fechar
Marina Ruy Barbosa sobre Tremembé: ‘Entrega profunda’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 05/11/2025 às 7:07
Marina Ruy Barbosa, a Suzane von Richthofen da série Tremembé, do Prime Video, que foi capaz de arquitetar o assassinato dos pais, em um crime que chocou o país, em 2003, tem consciência de que o seu trabalho não foi nada tranquilo.

“A oportunidade de atuar em um gênero diferente e explorar uma personagem complexa, cheia de camadas, que me interessaria mesmo que não fosse baseada em uma pessoa real. O perfil também estava fora daquilo que as pessoas me enxergam e estou aberta a despertar esse interesse no público. Busco personagens que exijam uma entrega profunda e disponibilidade para me remodelar”, explicou em entrevista à CARAS.

Nas redes sociais, inclusive, a atriz tem recebido elogios da crítica e dos fãs com o novo trabalho. “Arrasou demais. Toda cena eu visualizava a Suzane e fiquei em choque na parte da entrevista com Gugu. Idêntico TUDO”, “É, sim, prima, você deu uma verdadeira aula de atuação”, foram alguns comentários.

Em relação ao seu noivado com o bilionário Abdul Fares, Marina Ruy Barbosa esclareceu ser complicado manter o romance longe de fofocas. “O maior desafio é fazer com que o privado continue privado. A exposição faz parte da minha profissão, mas não precisa se estender a todas as áreas da vida. Levei um tempo para entender isso e encontrar um equilíbrio. Hoje, essa escolha é natural para mim. Essa divisão me traz estabilidade e ajuda a preservar a minha saúde mental”, desabafou.

