Atriz que vive Sandrão em Tremembé surge irreconhecível fora da série

Condenada por assassinato, Sandrão é uma das personagens que mais chamou a atenção do público em "Tremembé"; saiba tudo sobre sua intérprete.

Já assistiu "Tremembé", novo sucesso das séries de true crime? A produção brasileira do Amazon Prime Video sobre o "presídio dos famosos" é há dias a série mais assistida da plataforma.

Uma das personagens que mais instigou a curiosidade do público é Sandrão, vivida na série por Letícia Rodrigues.

A obra mostrou o envolvimento real de Sandrão com Suzane Von Richthofen e Elize Matsunaga, condenadas por assassinato.

Letícia Rodrigues, intérprete de Sandrão, está irreconhecível

Natural de São Paulo (SP), Letícia Rodrigues tem 35 anos e é atriz, bailarina, diretora e roteirista. A artista acumula participações em séries de sucesso no Brasil, como "Manhãs de Setembro", também do Prime Video, e "Raul Seixas: Eu Sou", do Globoplay.







Além disso, Letícia também encena o espetáculo solo "116 gramas", que aborda a gordofobia.

A atriz é casada desde 2022 com a designer gráfica Maria Luiza Graner, segundo o site Correio 24 Horas.

Para interpretar Sandrão, Letícia mudou drasticamente o visual, raspando e descolorindo os cabelos. Além disso, apareceu sem maquiagem na produção.

“Fora das filmagens foi muito engraçado porque eu não me sentia bem indo comprar carne moída com um moicano descolorido, usava toucas", revelou em entrevista à Glamour.

"No pilates, os companheiros de aula me olhavam ressabiados porque eu só ia de boné. Foi um desafio conviver com essa caracterização fora do set, parece simples de fora, mas não é não", disse.

Quem é Sandrão, de Tremembé?

Conhecida como Sandrão, Sandra Regina Ruiz, foi condenada pela justiça a 27 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos, cometidos em 2003.

O menino era filho de uma vizinha e amiga de Sandra em Mogi das Cruzes (SP) e foi morto mesmo após o pagamento do resgate, por ter reconhecido os sequestradores.

Transferida para Tremembé em 2011, Sandrão se envolveu inicialmente com Elize Matsunaga, e, posteriormente, com Suzane von Richthofen.

A detenta e Suzane chegaram a ser entrevistadas por Gugu Liberato em 2015. Presenteadas pelo apresentador com três máquinas de costura, as duas entraram em conflito pelos aparelhos.

Atualmente, Sandrão está em liberdade condicional, no regime aberto, e vive de forma discreta em Mogi das Cruzes. Já Suzane é casada desde 2023 com o médico Felipe Muniz.