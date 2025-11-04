Ex-detento de Tremembé abre o jogo sobre romance com Cristian Cravinhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos pontos mais comentados da série "Tremembé" foi o envolvimento entre Cristian Cravinhos e outro detento dentro da unidade; saiba mais.

A repercussão da série "Tremembé" continua!

Produzida pelo Amazon Prime Video, a obra aborda o famigerado "Presídio dos Famosos", no interior de São Paulo, que já conteve detentos de crimes de alta repercussão midiática no país.

Um deles é Cristian Cravinhos, condenado pela execução de Manfred e Marísia Von Richthofen, ao lado do irmão, Daniel Cravinhos, e de Suzane Von Richthofen, filha do casal e namorada de Daniel.

Diante do sucesso da produção, uma das figuras de destaque resolveu se pronunciar: Duda, detento que teria se envolvido com Cristian no presídio.

Tremembé: Duda, suposto namorado de Cristian Cravinhos, fala sobre a relação

Em live no TikTok, Ricardo de Freitas Nascimento, o Duda, se identificou como o detento que teve um relacionamento com Cristian em Tremembé. Na série, o personagem se chamava Luka.

"O Cristian era incrível comigo, incrível! Não tinha nada que eu quisesse lá dentro que ele não fizesse por mim, nada! Tudo que eu queria lá dentro ele fazia. Tudo, mas era tudo mesmo!", disse.

Para exemplificar, o rapaz contou de quando Cristian reuniu todos os sabonetes da marca que ele usava para Duda e organizou em forma de coração em sua cama.

Ambos mantinham relacionamentos fora da prisão e se encontraram apenas uma vez fora de Tremembé, onde Duda estava preso por assalto à mão armada.

"Obrigado, de coração, por todos esses dias, meses, anos, até mesmo horas e segundos por estar a seu lado", diz a suposta carta de Cristian.

Após deixar a prisão, em março deste ano, Cristian namorou por seis meses com a influenciadora Amanda Barbieri. A relação chegou ao fim após Amanda alegar não ter apoio suficiente de Cristian.

Segundo o escritor Ullisses Campbell, cujas obras servem de base para a série, Duda conheceu Daniel Cravinhos na marcenaria e se aproximou dos irmãos, mudando-se para a cela dos dois. Foi a partir daí que ele engatou uma relação com Cristian.

Recentemente, Cristian criticou publicamente a série "Tremembé", que classificou como mentirosa. Questionado sobre o que seria mentira, o ex-detendo foi taxativo: "Praticamente tudo. Tudo pelo Ibope!".

Ullisses Campbell rebateu Cristian em post na rede social, publicando fotos da calcinha que Cristian teria usado em Tremembé - como visto na série - e de uma carta romântica do então preso para Duda.