Tremembé: Cristian Cravinhos detona série após romance ser exposto
A série Tremembé, lançada em 31 de outubro na Amazon Prime Video, tem gerado polêmica ao retratar a rotina da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como o “presídio dos famosos”. Inspirada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, a produção explora bastidores envolvendo os irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen, condenados pelo assassinato de Marísia von Richthofen e Manfred von Richthofen.
Um dos pontos mais comentados da série é o suposto relacionamento entre Cristian Cravinhos e outro detento, chamado Duda, incluindo detalhes íntimos como o uso de uma calcinha. Sobre a produção, Cristian comentou nas redes sociais: “A série é mentirosa!!! Acordem”.
Segundo o livro Suzane: assassina e manipuladora, de Ulisses Campbell, Duda inicialmente se aproximou de Daniel, do setor de marcenaria, que o ajudou com um armário. Depois, passou a interagir com os irmãos Cravinhos, e a relação entre Cristian e Duda evoluiu para um romance marcado por crises de ciúmes, encerrado quando Cristian passou para o regime semiaberto.
O enredo da série tem provocado debates sobre a veracidade dos acontecimentos e a forma como os fatos reais foram dramatizados.
