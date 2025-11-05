Quais "famosos" estão presos em Tremembé? Entenda quem ainda está no presídio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sucesso do Prime Video, "Tremembé" traz uma reprodução ficcional da vida de criminosos "famosos" no presídio; saiba quem ainda está na unidade.

A série de TV "Tremembé", do Amazon Prime Video, mostra detentos e ex-detentos que cometeram crimes bastante conhecidos no Brasil.

Suzane Von Richthofen, condenda pelo assassinato dos pais, é uma das personalidades retratadas na produção de sucesso.

Alguns criminosos vistos na série já deixaram a unidade prisional, mas outros, também amplamente conhecidos no país, seguem detidos na cadeia

Estes detentos condenados em crimes midiáticos ainda estão em Tremembé

Robinho

Ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira, Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela justiça italiana em 2022, por um estupro coletivo cometido em 2013.

A condenação foi homologada em solo nacional pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no ano passado. Robinho está preso desde março de 2024, e regime fechado, após diversos recursos para redução de pena negados pela justiça.

Caso apresente bom comportamento, Robinho deve progredir para o regime semiaberto em meados de 2027, segundo a CNN Brasil.

Thiago Brennand

Extraditado dos Emirados Árabes Unidos e preso em 2023, o empresário pernambucano tem quatro condenações pelo crime de estupro.

Na mais recente de 2025, estabelecida pela Justiça de São Paulo, inclui uma pena de 8 anos de prisão em regime fechado e uma indenização de R$ 200 mil à vítima.

Preso inicialmente no presídio de Pinheiros, Thiago Brennand foi transferido para Tremembé em 2024.

Roger Abdelmassih

Mostrado recentemente na "Tremembé", o ex-médico foi condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros cometidos contra 37 pacientes de sua clínica de reprodução humana, entre 1995 e 2008.

Condenado em 2014, Roger foi capturado após fuga para o Paraguai, e tentou, diversas vezes, deixar a prisão alegando razões médicas. Em 2024, mais uma solicitação foi negada.

Caso mantenha bom comportamento, o criminoso deve deixar a prisão apenas em 2047, aos 104 anos de idade.

Fernando Sastre Filho

Preso desde maio de 2024, Fernando responde por homicídio qualificado e lesão corporal grave após ter causado, com seu carro de luxo, um acidente com uma vítima e um ferido.

Em março de 2025, ao dirigir seu Porsche 911 em alta velocidade na Zona Leste de São Paulo, atingiu o carro de Ornaldo da Silva Viana, que chegou a ser socorrido, mas veio a falecer.

O julgamento do caso ainda não tem data para acontecer.

Quem já saiu de Tremembé?

Alguns dos criminosos mais conhecidos do presídio, retratados na série "Tremembé", não estão mais detidos na unidade prisional: