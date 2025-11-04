Nova série com Kim Kardashian é massacrada pela crítica
Com elenco de estrelas, "Tudo é Justo" estreia no Disney+ com críticas bastante negativas; série tem Kim Kardashian e atrizes premiadas.
Clique aqui e escute a matéria
Mais um fracasso na TV? A série jurídica "Tudo é Justo", lançada no Brasil pelo Disney+, está recebendo péssimas críticas em sua estreia.
Antes da estreia, a produção chamou a atenção por seu elenco de grandes estrelas da televisão e do cinema de Hollywood, como Glenn Close, Naomi Watts, Kim Kardashian e Sarah Paulson.
Porém, aparentemente a qualidade do elenco não se traduziu em uma boa aceitação.
"Tudo é Justo" é massacrada pela imprensa
"Tudo é Justo" estreou com um feito raro: 0% de aprovação da crítica na plataforma Rotten Tomatoes, que reúne as principais reviews de séries de TV e filmes. Isso significa que todas as resenhas feitas pela série até o momento foram negativas.
"Fascinantemente, incompreensivelmente, existencialmente terrível... É tão horrível que chega a ser desprezível", diz a crítica do conceituado jornal britânico The Guardian.
"A atuação de Kardashian, rígida e sem emoção, sem um único momento autêntico, é exatamente o que o texto, também rígido e sem emoção, sem um único momento autêntico, merece", pontuou o The Hollywood Reporter.
Estrelas da série, Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts estarão semana que vem no Rio de Janeiro para promover a produção.
Qual é a história de "Tudo é Justo"?
Sinopse: "A série Tudo É Justo conta a história de um grupo de advogadas especializadas em divórcio. Elas deixam um grande escritório dominado por homens para fundar seu próprio e poderoso escritório. Brilhantes, implacáveis e complexas, as advogadas lidam com separações milionárias, segredos escandalosos e lealdades ambíguas, tanto no tribunal quanto entre si. Em um ambiente onde o dinheiro fala e o amor vira campo de batalha, essas mulheres não só entram no jogo, elas mudam as regras."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além dos nomes já citados, Teyana Taylor, Matthew Noszka e Glenn Close também estrelam a produção.
"Tudo é Justo" estreou oficialmente nesta terça-feira (04/11). Os episódios são divulgados semanalmente nas terças, às 2h (horário de Brasília).