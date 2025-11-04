Nova série com Kim Kardashian é massacrada pela crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com elenco de estrelas, "Tudo é Justo" estreia no Disney+ com críticas bastante negativas; série tem Kim Kardashian e atrizes premiadas.

Mais um fracasso na TV? A série jurídica "Tudo é Justo", lançada no Brasil pelo Disney+, está recebendo péssimas críticas em sua estreia.

Antes da estreia, a produção chamou a atenção por seu elenco de grandes estrelas da televisão e do cinema de Hollywood, como Glenn Close, Naomi Watts, Kim Kardashian e Sarah Paulson.

Porém, aparentemente a qualidade do elenco não se traduziu em uma boa aceitação.

"Tudo é Justo" é massacrada pela imprensa

"Tudo é Justo" estreou com um feito raro: 0% de aprovação da crítica na plataforma Rotten Tomatoes, que reúne as principais reviews de séries de TV e filmes. Isso significa que todas as resenhas feitas pela série até o momento foram negativas.

"Fascinantemente, incompreensivelmente, existencialmente terrível... É tão horrível que chega a ser desprezível", diz a crítica do conceituado jornal britânico The Guardian.



"A atuação de Kardashian, rígida e sem emoção, sem um único momento autêntico, é exatamente o que o texto, também rígido e sem emoção, sem um único momento autêntico, merece", pontuou o The Hollywood Reporter.

Estrelas da série, Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts estarão semana que vem no Rio de Janeiro para promover a produção.

Qual é a história de "Tudo é Justo"?

Sinopse: "A série Tudo É Justo conta a história de um grupo de advogadas especializadas em divórcio. Elas deixam um grande escritório dominado por homens para fundar seu próprio e poderoso escritório. Brilhantes, implacáveis e complexas, as advogadas lidam com separações milionárias, segredos escandalosos e lealdades ambíguas, tanto no tribunal quanto entre si. Em um ambiente onde o dinheiro fala e o amor vira campo de batalha, essas mulheres não só entram no jogo, elas mudam as regras."

Além dos nomes já citados, Teyana Taylor, Matthew Noszka e Glenn Close também estrelam a produção.

"Tudo é Justo" estreou oficialmente nesta terça-feira (04/11). Os episódios são divulgados semanalmente nas terças, às 2h (horário de Brasília).