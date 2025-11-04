As séries que tratam o amor como experiência filosófica, não apenas romântica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A partir de diálogos profundos, silêncios significativos e personagens em constante busca de sentido, essas histórias transformam o afeto em reflexão

O amor, tantas vezes retratado como sentimento impulsivo ou destino inevitável, ganha outra dimensão em algumas séries contemporâneas: a de uma experiência filosófica.

Nessas produções, amar não se resume a encontros e desencontros entre casais — é uma forma de pensar, existir e compreender o mundo.

A partir de diálogos profundos, silêncios significativos e personagens em constante busca de sentido, essas histórias transformam o afeto em reflexão.

Veja séries que tratam o amor como experiência filosófica, não apenas romântica:

1. Modern Love (2019–2021)

Onde assistir: Prime Video



Inspirada nas crônicas do New York Times, a série explora o amor em todas as suas formas — romântico, platônico, familiar e até solitário.

Cada episódio é uma pequena meditação sobre o que significa se conectar com alguém, sem fórmulas ou garantias.

2. The Leftovers (2014–2017)

Onde assistir: HBO Max



Mais do que uma história sobre perda, “The Leftovers” é uma investigação sobre o amor como força espiritual e existencial.

Em um mundo abalado por um desaparecimento inexplicável, os personagens aprendem a amar mesmo quando tudo parece ter perdido o sentido.

3. Normal People (2020)

Onde assistir: Star+



Adaptada do livro de Sally Rooney, a série mostra o amor como aprendizado emocional e intelectual.

Marianne e Connell vivem uma relação marcada por afeto, vergonha e autodescoberta — um retrato delicado da vulnerabilidade humana.

4. Eternal Love / Ten Miles of Peach Blossoms (2017)

Onde assistir: Viki e Globoplay



Essa produção chinesa mistura mitologia e filosofia ao tratar o amor como uma jornada espiritual que transcende vidas.

A série questiona o tempo, o destino e a natureza do vínculo entre duas almas que se reencontram ao longo de milênios.

5. The OA (2016–2019)

Onde assistir: Netflix



A série de Brit Marling transforma o amor em ponte entre mundos.

Misturando filosofia, metafísica e ficção científica, “The OA” sugere que o amor é a energia que move o universo — uma força capaz de alterar realidades e curar o invisível.

6. Fleabag (2016–2019)

Onde assistir: Prime Video



Sob o humor ácido e a autocrítica, “Fleabag” esconde uma das reflexões mais sinceras sobre o amor e a existência.

A relação da protagonista com o “padre gato” é, na verdade, um confronto entre desejo, fé e o que significa amar sem possuir.