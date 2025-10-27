fechar
Kim Kardashian sensualiza com lingerie ousada e provoca clima quente ao exibir suas curvas

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/10/2025 às 18:25
Kim Kardashian protagonizou um ensaio ousado e fez questão de compartilhar as fotos em suas redes sociais. Nas imagens, ela aparece usando uma lingerie com estampa animal print, exibindo seu corpaço espetacular e as curvas poderosas.

As fotos foram feitas pela lentes do fotógrafo Michael Bailey-Gates, com direção artística da estilista Soki Mak. Além da lingerie ousada, Kim também posou com uma máscara sedutora.

Ao postar as fotos, a empresária norte-americana deu um verdadeiro show de beleza e sensualidade, conquistando elogios e mensagens calorosas dos fãs e admiradores.

“Fenomenal”, declarou um admirador. “Mulher espetacular”, disse uma fã. “Maravilhosa”, declarou um seguidor. “Muito sexy e poderosa”, elogiou mais uma internauta.

