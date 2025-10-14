fechar
Kim Kardashian lança linha de calcinhas que simulam pelos pubianos

Chamada The Ultimate Bush, a linha inusitada aposta no humor e na ousadia, com peças feitas à mão e vendidas por um valor até inusitado!

Por Alice Lins Publicado em 14/10/2025 às 22:51
Lançamento de The Ultimate Bush, nova linha de calcinhas da "Skims"
A Skims, marca de moda íntima de Kim Kardashian, surpreendeu o público com o lançamento de uma nova coleção de calcinhas que imitam pelos pubianos.

A novidade, divulgada nesta terça-feira (14) no Instagram oficial da marca, recebeu o nome The Ultimate Bush - que em tradução livre significa “O Arbusto Final”. Cada peça é feita à mão, com uma malha supertransparente e elástica, e está à venda por cerca de R$ 190.

A campanha publicitária destaca o caráter provocativo e bem-humorado da linha, com o slogan: “Com nossa nova e ousada calcinha de cabelo falso, o seu carpete pode ser da cor que você quiser”.

