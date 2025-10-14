Kim Kardashian lança linha de calcinhas que simulam pelos pubianos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chamada The Ultimate Bush, a linha inusitada aposta no humor e na ousadia, com peças feitas à mão e vendidas por um valor até inusitado!

Clique aqui e escute a matéria

A Skims, marca de moda íntima de Kim Kardashian, surpreendeu o público com o lançamento de uma nova coleção de calcinhas que imitam pelos pubianos.

A novidade, divulgada nesta terça-feira (14) no Instagram oficial da marca, recebeu o nome The Ultimate Bush - que em tradução livre significa “O Arbusto Final”. Cada peça é feita à mão, com uma malha supertransparente e elástica, e está à venda por cerca de R$ 190.

A campanha publicitária destaca o caráter provocativo e bem-humorado da linha, com o slogan: “Com nossa nova e ousada calcinha de cabelo falso, o seu carpete pode ser da cor que você quiser”.