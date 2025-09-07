Virginia revela que venderia a própria calcinha usada por R$ 1 milhão
Virginia surpreende ao dizer que venderia peça íntima por R$ 1 milhão e deixa Daniela Albuquerque sem reação no Sabadou. Saiba mais
Durante a edição mais recente do programa Sabadou (SBT), Virginia Fonseca acabou surpreendendo os convidados e o público ao fazer uma revelação curiosa no quadro “Se Beber, Não Fale”.
Na dinâmica, os participantes precisam escolher entre responder perguntas indiscretas ou experimentar misturas nada agradáveis de bebidas.
Sem titubear, Virginia declarou que aceitaria vender uma calcinha usada por R$ 1 milhão.
“O Lucas me perguntou: ‘Você daria sua calcinha por R$ 1 milhão?’ E eu disse: ‘Claro que sim!’”, contou a apresentadora.
Em seguida, ela lançou a mesma questão para a convidada Daniela Albuquerque. “Por R$ 1 milhão, você não faria o mesmo?”, perguntou. Surpresa, Daniela reagiu em tom de espanto: “A minha calcinha?”.