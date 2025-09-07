fechar
Celebridades | Notícia

Virginia revela que venderia a própria calcinha usada por R$ 1 milhão

Virginia surpreende ao dizer que venderia peça íntima por R$ 1 milhão e deixa Daniela Albuquerque sem reação no Sabadou. Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 07/09/2025 às 17:31
Virginia Fonseca, influencer
Virginia Fonseca, influencer - Reprodução/SBT

Durante a edição mais recente do programa Sabadou (SBT), Virginia Fonseca acabou surpreendendo os convidados e o público ao fazer uma revelação curiosa no quadro “Se Beber, Não Fale”.

Na dinâmica, os participantes precisam escolher entre responder perguntas indiscretas ou experimentar misturas nada agradáveis de bebidas.

Sem titubear, Virginia declarou que aceitaria vender uma calcinha usada por R$ 1 milhão.

“O Lucas me perguntou: ‘Você daria sua calcinha por R$ 1 milhão?’ E eu disse: ‘Claro que sim!’”, contou a apresentadora.

Em seguida, ela lançou a mesma questão para a convidada Daniela Albuquerque. “Por R$ 1 milhão, você não faria o mesmo?”, perguntou. Surpresa, Daniela reagiu em tom de espanto: “A minha calcinha?”.

