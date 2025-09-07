Teto de cinema em shopping de Paulista (PE) desaba durante sessão de 'Invocação do Mal 4'
Fato ocorreu durante a exibição do filme de terror. Apesar do susto, ninguém se feriu; sessão foi encerrada e público recebeu vouchers de cortesia
O teto de uma das salas de cinema no Shopping Paulista North Way, localizado em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, desabou na noite da última sexta-feira (5) durante uma sessão do filme "Invocação do Mal 4". O incidente ocorreu na Sala 8, na sessão que teve início às 19h10.
Segundo informações de uma pessoa que estava presente no local, não houve vítimas, mas a sessão foi imediatamente encerrada após o ocorrido. Como pedido de desculpas, a administração do cinema teria oferecido um voucher de cortesia para as pessoas que estavam na sala no momento do acidente.
A reportagem procurou a assessoria do Shopping Paulista North Way para obter um posicionamento oficial sobre o incidente e as medidas adotadas, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para que o shopping possa se manifestar.