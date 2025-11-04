Tudo é Justo: nova série do Disney+ terá evento de lançamento com Kim Kardashian, Sarah Paulson, Naomi Watts e Niecy Nash no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Brasil será o próximo destino das estrelas de Tudo é Justo, nova produção criada por Ryan Murphy em parceria com o Hulu e o Disney+. A série, que estreou nesta terça-feira (4) na plataforma, terá dois dias de eventos especiais no Rio de Janeiro, nos dias 10 e 11 de novembro, com a presença das protagonistas Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash.

A visita marca o encerramento da turnê global de divulgação, que passou por Londres e Los Angeles, e reforça a aposta do estúdio em transformar o drama jurídico em um dos grandes lançamentos do ano.

Em formato de episódios semanais, exibidos sempre às terças, a produção promete explorar temas como ambição, poder e rivalidade com o estilo provocativo que consagrou Murphy na TV.

Em Tudo é Justo, um grupo de advogadas de sucesso abandona um renomado escritório de advocacia controlado por homens para fundar a própria empresa. Determinadas a conquistar espaço e respeito, elas enfrentam casos de divórcios milionários, relações corrompidas e dilemas éticos, tudo isso enquanto tentam preservar a amizade em meio às disputas internas.

Com um elenco de peso e enredos repletos de tensão e glamour, Tudo é Justo promete unir drama e crítica social em doses equilibradas. A série chega com a missão de mostrar que, no universo das separações e do dinheiro, a justiça pode ser tudo, menos imparcial.