Disney+ revela novo teaser da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/11/2025 às 19:55
Disney+ revela novo teaser da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos
O Disney+ divulgou um novo teaser da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, confirmando o retorno do jovem semideus a uma nova e perigosa jornada. A série, inspirada nos livros de Rick Riordan, vai adaptar o segundo volume da saga, Percy Jackson e o Mar de Monstros, previsto para estrear em 10 de dezembro.

O vídeo antecipa uma aventura cheia de ação e criaturas mitológicas. Um ano após os acontecimentos da primeira temporada, Percy (Walker Scobbell) volta ao Acampamento Meio-Sangue e descobre que seu melhor amigo Grover (Aryan Simhadri) desapareceu. Para salvá-lo, ele precisa atravessar o Mar de Monstros e recuperar o lendário Velocino de Ouro, item essencial para proteger o acampamento.

A nova temporada traz rostos conhecidos e várias adições ao elenco. Daniel Diemer (Você Nem Imagina) interpreta Dyson, o meio-irmão ciclope de Percy; Tamara Smart (Resident Evil: A Série) vive Thalia, filha de Zeus; e Andra Day assume o papel da deusa Atena. O trio Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho dará vida às Gréias, enquanto Courtney B. Vance será o novo Zeus, substituindo o falecido Lance Reddick.

Com o slogan “o mar de monstros está chamando”, o teaser promete expandir o universo mitológico e elevar o tom épico da história que conquistou fãs em todo o mundo.

