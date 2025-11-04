Disney+ revela novo teaser da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Disney+ divulgou um novo teaser da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, confirmando o retorno do jovem semideus a uma nova e perigosa jornada. A série, inspirada nos livros de Rick Riordan, vai adaptar o segundo volume da saga, Percy Jackson e o Mar de Monstros, previsto para estrear em 10 de dezembro.

O vídeo antecipa uma aventura cheia de ação e criaturas mitológicas. Um ano após os acontecimentos da primeira temporada, Percy (Walker Scobbell) volta ao Acampamento Meio-Sangue e descobre que seu melhor amigo Grover (Aryan Simhadri) desapareceu. Para salvá-lo, ele precisa atravessar o Mar de Monstros e recuperar o lendário Velocino de Ouro, item essencial para proteger o acampamento.

A nova temporada traz rostos conhecidos e várias adições ao elenco. Daniel Diemer (Você Nem Imagina) interpreta Dyson, o meio-irmão ciclope de Percy; Tamara Smart (Resident Evil: A Série) vive Thalia, filha de Zeus; e Andra Day assume o papel da deusa Atena. O trio Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho dará vida às Gréias, enquanto Courtney B. Vance será o novo Zeus, substituindo o falecido Lance Reddick.

Com o slogan “o mar de monstros está chamando”, o teaser promete expandir o universo mitológico e elevar o tom épico da história que conquistou fãs em todo o mundo.